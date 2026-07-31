VOX y Patriots solicitan un debate urgente en el Parlamento Europeo por la invasión de Ceuta

El grupo político Patriots for Europe, a iniciativa de VOX, ha registrado una solicitud formal para celebrar un debate de urgencia en el Pleno del Parlamento Europeo del próximo mes de septiembre.

La iniciativa busca exigir responsabilidades tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la Comisión Europea ante lo que califican como una «invasión migratoria» en Ceuta y el fracaso en la protección de las fronteras exteriores de la Unión.

La petición, remitida por el presidente del grupo, Jordan Bardella, a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se ampara en el artículo 160 del Reglamento interno, que permite convocatorias excepcionales por circunstancias de especial gravedad. Bajo el título «La invasión de Ceuta», el texto denuncia la supuesta negativa del Ejecutivo español a proteger la frontera europea y critica la «complacencia» de la UE ante los «ataques híbridos» perpetrados mediante la inmigración desde Marruecos.

En la misiva, Bardella solicita además la participación directa del presidente Pedro Sánchez y de sus ministros de Interior y Asuntos Exteriores en el debate, dada su responsabilidad en la gestión fronteriza. VOX y Patriots sostienen que el Gobierno español ha «renunciado deliberadamente» a defender la soberanía nacional, mientras acusan a la Comisión Europea de fomentar un «efecto llamada» a través de políticas de regularización masiva de extranjeros.

La propuesta de debate reclama explicaciones por la inacción de Bruselas y la «absoluta incapacidad» de las autoridades españolas para frenar el uso de la inmigración ilegal como herramienta de presión política por parte de Marruecos. Finalmente, la coalición exigirá en el Pleno una respuesta firme que incluya el fin de las regularizaciones masivas y la recuperación del control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea.