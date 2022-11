Irán lanza nuevos ataques contra los opositores kurdos en Irak

Irán bombardeó nuevamente a grupos de oposición kurdos instalados en la región del Kurdistán en el vecino Irak, menos de una semana después de ataques similares, anunciaron estos grupos y responsables locales.

Las autoridades en Teherán acusan a estos movimientos disidentes instalados en esa región iraquí de atizar las manifestaciones que estallaron en Irán por la muerte de una joven kurda bajo custodia de la policía de la moral.

El 14 de noviembre, la República Islámica ya disparó misiles y atacó con drones las posiciones de grupos de oposición kurdos situados en Irak, causando un muerto y ocho heridos.

“Los Guardianes de la Revolución (el ejército ideológico de Irán) bombardearon de nuevo a partidos kurdos iraníes”, indicaron los servicios antiterroristas del Kurdistán de Irak, que no reportaron víctimas humanas.

El Partido Democrático de Kurdistán de Irán (PDKI) y el grupo nacionalista kurdo iraní Komala confirmaron los bombardeos que afectaron instalaciones suyas en esta región autónoma en el norte de Irak.

“Un miembro de los peshmerga murió en un ataque iraní en el área de Koysinjaq”, también conocido como Koya, el domingo por la noche, dijo Ali Boudaghi, funcionario del PDKI.

El lunes de madrugada, la agencia de prensa estatal iraquí INA confirmó los bombardeos iraníes con “tiros de misiles y ataques de drones iraníes” contra “tres partidos iraníes de oposición en el Kurdistán” de Irak.

El PDKI confirmó haber sido blanco de ataques con “misiles y drones kamikaze” en Koya y en Jejnikan, cerca de Erbil, la capital regional del Kurdistán.

También compartió en su cuenta de Twitter videos que muestran bolas de fuego iluminándose en la negra noche.

Video of a missile strike against a PDKI base by Iran’s terrorist #IRGC tonight in Koya. #JinaAmini #KurdistanProtests #IranRevolution #Kurdistan #Iran pic.twitter.com/WUbZnQhfK4

— PDKI (@PDKIenglish) November 20, 2022