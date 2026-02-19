El USS Gerald R. Ford, el portaaviones nuclear más potente de EE.UU., cruza todo vapor el Estrecho de Gibraltar rumbo a Irán

El USS Gerald R. Ford, reconocido como el portaaviones nuclear más grande y avanzado del planeta, ha cruzado el Estrecho de Gibraltar a una velocidad superior a los 20 nudos.

Proveniente del Caribe, donde apoyó operaciones contra el narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro, su rumbo ahora lo lleva al Golfo Pérsico para fortalecer la presencia de EE.UU. frente a Irán.

Este movimiento se produce en un momento de alta tensión. Donald Trump lo anunció como una estrategia para presionar en las negociaciones acerca del programa nuclear iraní. Si no se alcanza un acuerdo, el buque actuará como respaldo militar. Desde el Pentágono, se ha confirmado que se unirá a la flota del USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra en la región.

La combinación de dos portaaviones nucleares amplifica notablemente la capacidad aérea, permitiendo más de 250 salidas diarias.

Características del gigante naval

El USS Gerald R. Ford tiene una longitud de 337 metros y una manga de 78 metros, con un desplazamiento de 100.000 toneladas. Sus dos reactores nucleares A1B le proporcionan una velocidad superior a los 30 nudos.

Capaz de operar hasta 75 aeronaves , incluyendo los modelos F/A-18 Super Hornet , F-35C Lightning II , E-2D Hawkeye y helicópteros MH-60R .

, incluyendo los modelos , , y helicópteros . Las catapultas EMALS permiten realizar hasta 160 salidas al día.

permiten realizar hasta 160 salidas al día. Su escolta está compuesta por destructores Arleigh Burke, el crucero Ticonderoga y un submarino clase Virginia, junto con sistemas Aegis, misiles SM-6 y capacidades de guerra electrónica.

El grupo de ataque cuenta con al menos cinco buques de superficie, todo diseñado para disuadir posibles amenazas procedentes de Irán.

Antecedentes: de Venezuela a Irán

El buque inició su despliegue en junio de 2025, navegando por el Mediterráneo antes de llegar al Caribe en noviembre. En esta última etapa, participó en la operación Southern Spear o Lanza del Sur, donde sus aviones realizaron ataques sobre Caracas el 3 de enero de 2026, lo que fue crucial para la caída de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ahora regresa a Oriente Medio. No es la primera vez que realiza este trayecto: en julio de 2025, fue escoltado por la fragata española Canarias al atravesar Gibraltar, y en octubre recibió la protección del buque marroquí Mohammed VI. Este tránsito coincide con reposicionamientos de aviones de alerta en Europa y el fortalecimiento nuclear en Irán.

Maniobras paralelas y riesgos

Irán y Rusia están llevando a cabo ejercicios navales en el Golfo de Omán. La corbeta rusa Stoiki está colaborando con las fuerzas iraníes en estos ensayos. Teherán ha amenazado con cerrar partes del Estrecho de Ormuz, una vía crucial por donde transita el 20% del petróleo mundial. Además, han probado misiles como los modelos Noor, Qader y drones conocidos como Shahed.

En un tuit provocador, Ali Jamenei expresó: «Más peligroso que ese buque es el arma que puede enviarlo al fondo del mar». Mientras tanto, Washington mantiene su vigilancia sobre las baterías costeras iraníes y sus lanchas rápidas.

Portaaviones Ubicación actual Capacidad aérea Escolta clave USS Gerald R. Ford Hacia Golfo Pérsico 75-90 aeronaves 5 destructores, submarino Virginia USS Abraham Lincoln Mar Arábigo Similar Destructores Aegis

¿Hacia dónde va esto?

Las negociaciones con Irán avanzan lentamente. Según afirma Trump, podría partir pronto si hay éxito diplomático; si no es así, advierte sobre una segunda fase muy dura. Se prevé que este despliegue se extienda hasta abril o mayo, superando así los 200 días en alta mar, evocando recuerdos de los despliegues durante Vietnam.

La presencia conjunta de estos dos portaaviones intensifica la presión sobre Irán. Refuerza además quince destructores y alas aéreas con los avanzados modelos F-35C y EA-18G. Aunque los analistas consideran que hay una clara intención disuasoria detrás de esta maniobra, también reconocen los riesgos asociados a una escalada en Ormuz. El USS Gerald R. Ford llegará al Golfo antes del final del mes, preparado para enfrentar cualquier eventualidad.