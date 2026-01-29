Trump amenaza a los ayatolás de Irán: “El tiempo se está agotando”

Donald Trump ha intensificado su retórica contra los líderes iraníes.

En un mensaje publicado en Truth Social el miércoles 28 de enero, el presidente estadounidense reveló que una gran flota naval se dirige hacia Irán, superando la movilización realizada en Venezuela para atrapar a Nicolás Maduro. «Está preparada para actuar con rapidez y fuerza si es necesario», afirmó en su publicación.

Esta advertencia se produce tras la llegada del portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de escolta a Oriente Próximo. Esta flota incluye tres destructores equipados con misiles guiados: Frank Petersen Jr., Spruance y Michael Murphy. Además, transporta cazas F/A-18 Super Hornets, F-35 y helicópteros MH-60. El Pentágono también está enviando más aviones y sistemas de defensa antiaérea.

Trump exige que Irán se siente «inmediatamente a la mesa» para negociar un acuerdo sin armas nucleares. Recordó la Operación Martillo de Medianoche de junio de 2025, cuando EE UU llevó a cabo bombardeos sobre instalaciones nucleares iraníes utilizando 125 aeronaves y bombas antibúnkeres.

«El próximo ataque será mucho más devastador», advierte.

Antecedentes de la escalada verbal y bélica

Las tensiones han aumentado debido a la represión por parte del régimen iraní de las protestas que comenzaron en diciembre. Según HRANA, hay un saldo de 6.200 muertos; mientras que la ONU eleva esa cifra hasta los 20.000. Marco Rubio, secretario de Estado, menciona «miles» y prevé más levantamientos populares.

Hace apenas dos semanas, Trump había decidido posponer un ataque por falta de recursos suficientes en la zona. En ese momento, el portaaviones Gerald Ford estaba operando en el Caribe, presionando al gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. Ahora, con el Abraham Lincoln ya en posición, su tono ha cambiado drásticamente.

Masud Pezeshkian, presidente del Parlamento iraní, ha acusado a EE UU e Israel de ejercer presiones económicas y apoyar a los manifestantes. Asegura estar abierto al diálogo bajo normas internacionales, pero advierte que defenderá a su país «como nunca antes» si es atacado. La misión iraní ante la ONU destaca los fracasos estadounidenses en Irak y Afganistán: 7.000 soldados muertos y 7 billones de dólares gastados.

Benjamín Netanyahu ha dejado entrever posibles acciones contra el programa misilístico iraní. Acusa al «eje iraní» de recuperarse y amenaza con una respuesta «nunca vista» si Israel es atacado.

Impactos inmediatos y riesgos

Varias aerolíneas han cancelado vuelos hacia Tel Aviv, Dubái y Riad. ITA, Lufthansa y KLM han suspendido sus operaciones; mientras que las aerolíneas israelíes permiten cambios sin coste adicional. Shmuel Zakai, director de aviación civil israelí, advierte sobre un «periodo delicado» esta semana.

Irán considera la flota como un «objetivo alcanzable» desde su base Khatam al Anbiya.

Expertos israelíes anticipan un posible bombardeo por parte de Trump, pero se plantean dudas: ¿se tratará de un cambio de régimen con el asesinato de Ali Jamenei o serán ataques más limitados? Existe temor a represalias contra Israel similares a los misiles iraquíes lanzados en 1991.

EE UU sigue sospechando que el programa nuclear iraní tiene como objetivo desarrollar armas atómicas, pese a las negativas del régimen de Teherán. Un alto funcionario estadounidense indica que Irán «conoce las condiciones» necesarias para llegar a un acuerdo, aunque sin proporcionar detalles específicos.

Elementos clave de la flota Detalles Portaaviones Abraham Lincoln (de Asia Pacífico rumbo a Oriente Próximo) Destructores Frank Petersen Jr., Spruance, Michael Murphy (misiles guiados) Aviones F/A-18 Super Hornets, F-35, MH-60R/S Refuerzos Cazas y defensas aéreas en camino

La escalada verbal por parte de Trump busca retomar la iniciativa después de incidentes internos como la muerte de Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza. Rubio suaviza el mensaje: la flota tiene como objetivo proteger al personal ante amenazas iraníes.

Irán responde manifestando su disposición al diálogo «basado en respeto mutuo». Sin embargo, la llegada del portaaviones ha encendido alarmas. Si no se sientan a negociar pronto, el enfrentamiento bélico podría desatarse en toda la región, arrastrando consigo a Israel y aliados iraníes como Hezbolá.

Netanyahu presiona por una acción rápida contra los misiles iraníes aprovechando lo que considera una debilidad en Teherán. Ahora todo depende de los ayatolas: ¿negociarán o enfrentarán un martillo aún más contundente?