¿Nuevo fraude electoral de Evo Morales?: La oposición niega la victoria del MAS y exige verificar la votación

La opción de un nuevo fraude electoral socialista en Bolivia fue puesta sobre la mesa.

El partido Comité Cívico de Santa Cruz anunció que no reconoce los resultados de las elecciones generales debido a las “irregularidades” que ve en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En este sentido, denuncia que “el proceso no ha sido transparente”, por lo que no debe emitirse el resultado final y no reconocen al virtual presidente electo, Luis Arce.

“No reconocemos y no aceptamos a ningún presidente porque no estamos conformes con el acto de elección y con todas las irregularidades que han ocurrido con esta elección”, afirmó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, informa el diario ‘El Deber’.

Calvo indicó que tienen “la prueba clara de que se manipuló y hay múltiples irregularidades”.

Como muestra de estas presuntas irregularidades, el partido ha mostrado en una rueda de prensa una imagen recuperada del Órgano Electoral Purinacional (OEP) en la que se reconoce un total de actas habilitadas de 34.157, mientras que, “tras la interrupción de datos, aparecen un total de 35.900 actas”.

Asimismo, han explicado que existe una diferencia entre los votos registrados en el acta y los votos incorporados en el sistema, en concreto, “en la mesa 1996, de Argentina, se refleja en el acta 22 votos para el MAS, pero en la página (de la OEP) esta misma mesa otorga al MAS 117 votos”.

“El pueblo boliviano no puede ser engañado una vez más. Ha sido un manejo hecho con pinzas el que ha engañado incluso a instituciones internacionales”, por lo que ha solicitado al TSE que “no se emita el resultado final hasta que el pueblo boliviano pueda quedarse tranquilo”.

El Comité Cívico de Santa Cruz pide al TSE que se facilite el acceso al sistema utilizado para el cómputo de las actas como forma de verificar la transparencia del proceso.

“Las elecciones tienen muchos indicios que no nos dan tranquilidad, por lo cual no podemos aceptar los porcentajes que están haciendo conocer al pueblo boliviano”, ha incidido Calvo, mientras que el abogado Jorge Valda ha añadido que “hay indicios suficientes y sospecha fundada de que el proceso no ha sido transparente y por tanto no se debe reconocer los resultados”.

Por último, Calvo no ha descartado la posibilidad de convocar asambleas populares en Santa Cruz para apoyar el rechazo al resultado de las elecciones.