Varapalo de los médicos al tirano Maduro: “La pandemia está fuera de control”

La pandemia del COVID-19 está “fuera de control” pese al silencio del régimen chavista.

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) advirtió que no hay “control de la información”, de las muertes o de “lo que sucede en los hospitales”.

“Cada vez más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es un alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter.