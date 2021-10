Opinión: Los presos políticos siguen siendo los olvidados

Exactamente a un mes del denominado proceso electoral del 21 de noviembre 2021, debo señalar que creo lo mismo: No hay condiciones que garanticen un resultado creíble y considero una falta de respeto, una burla a los venezolanos, habiendo otras situaciones más urgentes que atender y que debieron ser previas a cualquier negociación o proceso.

La autodenominada “plataforma unitaria”, para mi G4, acude a un proceso de manera libre y voluntaria sin explicar ni justificar el que a priori se obviaron INJUSTICIAS FLAGRANTES, so pretexto de fortalecer una oposición política, que después de 20 años nos tiene a los venezolanos no igual, sino en peores circunstancias.

Un Gobierno de “internet”, plagado de denuncias, de carencia absoluta de modelaje, que en casi 3 años no ha mostrado ni un solo hecho que haga a los venezolanos pensar que se ha avanzado.

Participar el 21 noviembre 2021, como se ha hecho, no representa ninguna fortaleza frente al régimen. Como no lo es el encarcelamiento de Alex Saab, del “Pollo Carvajal”, etc. Sin desconocer lo positivo y lo meritorio de la justicia de Estados Unidos, cosa que curiosamente también han olvidado manifestarlo públicamente los candidatos, presuntos líderes del G4. ¿Miedo, culillo? Haga usted el juicio.

Sirva esta columna para hacerme eco de una denuncia que recibo de parte de cientos de familiares de venezolanos, en la inhumana situación de estar PRESOS POLÍTICAMENTE por pensar, manifestar o actuar contra el régimen al margen de la constitución y las leyes.

Es triste observar que en Caracas, se manifestó por la salida de una empresa de comunicación y el venezolano común no lo ha hecho por los presos políticos. No hay “modelaje”, ni ejemplo de la clase política. A esos dirigentes, presuntos líderes y candidatos los calificó igual que la frase contundente de Francisco de Quevedo sobre la justicia. Señala: “Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez”, o sea, peor que una dictadura es una oposición mala, que ha contribuido a su extensión en el tiempo.

Me escriben, familiares de algunos detenidos:

“¿Quiénes son los Presos Políticos Civiles Olvidados y sin apoyo de ningún tipo ?

Son todos aquellos estudiantes, funcionarios públicos, policiales y civiles profesionales que decidieron hacerle frente al régimen genocida de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y sus demás secuaces; que fueron detenidos y puestos presos en las diferentes cárceles comunes del centro del país.

* Yare 1 – 2 – 3.

* El Rodeo 1-2-3.

* La Planta.

* Centro Penitenciario Nelson Mandela.

* Centro Penitenciario Simón Bolívar.

Características del Cautiverio:

1-. Están presos en cárceles comunes donde conviven con toda clase de delincuentes.

2-. Se les niega el derecho al debido proceso violando todos los lapsos procesales y decisiones favorables a sus causas por parte de los jueces.

3-. Por los menos el 80% tienen boletas de excarcelación emitidas por los jueces y no son acatadas porque la Ministra de Penitenciarias tiene que dar la orden. Iris Varela.

4-. No cuentan con camas, agua, luz ni ningún tipo de comodidades en la celdas donde conviven por lo menos 6 internos en celdas de 4 metros por 4 metros.

5-. No cuentan con ningún tipo de régimen alimenticio por parte del recinto penitenciario y tampoco les dejan introducir alimentos por parte de los familiares; y en el mejor de los casos, deben pagar 20 dólares a los custodios para el director y 10 dólares al Pram mayor de la cárcel por cada bolsa de comida que pese hasta 10 kilos contentivos de Arroz, pasta, harina pan y harina de trigo.

Los familiares pueden llevar :

– Proteínas carnes pollo pero todo sancochado.

6-.Existe un comedor donde el desayuno es 01 arepa sola sin sal y fría, el almuerzo es arroz blanco sin sal y frijoles chinos, la cena 01 arepa sola sin sal y 01 vaso de agua de lluvia.

7-. Dentro de las cárceles se consumen todo tipo de drogas como éxtasis, crack, marihuana etc.

8-. Los directores de las Penitenciarias, tienen sueldos de miserias y se mantienen de la matraca permanente que existe en los recintos penitenciarios.

9-. Nuestros presos políticos no han contado nunca con el apoyo de los diputados de la AN 2.015, ni mucho menos con el gobierno interino. Para esa gente ellos no existen.

En conclusión , nuestros presos políticos se encuentran abandonados a su suerte en cada cárcel de Venezuela sin el apoyo de ninguna institución no gubernamental ni gubernamental interinato mucho menos.

Si alguna institución o persona quiere ayudar a nuestros presos Políticos por favor escriba al Facebook «Política Venezolana Exterior » y con mucho gusto su contribución será bien recibida.

» Prohibido Olvidar Nuestros Presos Políticos y de Conciencia »

NOTA: Esto es solo un resumen de las miles de irregularidades, ilegalidades, que viven los presos y sus familias.