Lula y la justicia brasileña acorralan a Bolsonaro: tobillera electrónica, toque de queda y tensión internacional

Este sábado, 19 de julio de 2025, Brasil despierta en medio de una crisis política e institucional que no deja de agravarse.

El Tribunal Supremo Federal ha impuesto nuevas restricciones a Jair Bolsonaro, exmandatario ultraderechista, incluyendo la colocación de una tobillera electrónica y un estricto toque de queda nocturno.

Las medidas, justificadas por el riesgo creciente de fuga, llegan en un momento de máxima tensión con Estados Unidos.

Donald Trump, presidente estadounidense, presiona abiertamente al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para que detenga el proceso judicial contra su aliado político y ha desencadenado una escalada diplomática sin precedentes.

La jornada del viernes fue especialmente tensa en Brasilia. Agentes de la Policía Federal irrumpieron a primera hora en el domicilio de Bolsonaro para ejecutar la orden judicial: instalarle una tobillera electrónica y notificarle la prohibición de salir de casa entre las 19:00 y las 7:00 horas, así como la restricción expresa de usar redes sociales o comunicarse con otros imputados, embajadores o incluso con su hijo Eduardo Bolsonaro. El Supremo, encabezado por el juez Alexandre de Moraes, teme que el expresidente busque asilo político en Estados Unidos, país donde mantiene vínculos sólidos con la administración Trump y parte del Partido Republicano.

Las acusaciones contra Bolsonaro no son menores: se enfrenta a un proceso por presunto intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales que perdió en 2022 frente a Lula da Silva. De ser hallado culpable, podría afrontar más de 40 años de prisión. Además, está implicado en otras causas por corrupción y obstrucción a la justicia.

Trump y la presión internacional: injerencia inédita

El contexto internacional ha añadido gasolina al fuego. Hace apenas diez días, Donald Trump impuso aranceles del 50% a los productos brasileños alegando «persecución política» contra Bolsonaro. La medida fue acompañada por una carta dirigida directamente a Lula en la que exigía «el fin inmediato» del juicio contra su «amigo» Bolsonaro, calificando el proceso como una «caza de brujas» y una amenaza a la libertad de expresión. En paralelo, el secretario de Estado estadounidense ordenó revocar visados al juez Moraes y a otros altos funcionarios judiciales brasileños.

La respuesta brasileña no se hizo esperar. Lula defendió públicamente la soberanía nacional y la independencia del poder judicial: «Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ningún control externo», señaló el presidente. Además, subrayó que la libertad de expresión no puede confundirse con discursos violentos ni prácticas antidemocráticas.

Esta injerencia ha tensado gravemente las relaciones bilaterales entre Brasilia y Washington. No solo por las sanciones impuestas sino porque algunos sectores políticos brasileños ven en las maniobras estadounidenses un intento explícito de condicionar los procesos internos para proteger intereses políticos afines.

¿Por qué teme Brasil la fuga de Bolsonaro?

La decisión del Supremo Federal se basa en varios factores:

La existencia confirmada de contactos recientes entre el entorno más cercano de Bolsonaro (incluido su hijo Eduardo) y autoridades estadounidenses para buscar protección política o incluso asilo.

La capacidad logística y los recursos económicos del expresidente para abandonar Brasil rápidamente.

El precedente del hallazgo en la sede del Partido Liberal (PL), donde se encontraron documentos relacionados con posibles planes golpistas.

El propio Bolsonaro declaró ante los medios: «Salir del país es lo más fácil que hay, pero nunca lo planeé». Sin embargo, calificó la operación policial como una «suprema humillación».

Diez curiosidades sobre Jair Bolsonaro

En medio del vendaval político, resulta oportuno recordar algunos datos llamativos sobre este controvertido personaje:

Nació en Glicério (São Paulo) en 1955 y es militar retirado.

Se graduó en la Academia Militar das Agulhas Negras.

Fue conocido inicialmente por escribir una carta pública criticando los salarios militares.

Acusado en 1987 por planear atentados con bomba en cuarteles; fue absuelto finalmente.

Ingresó en política como concejal antes de ser diputado federal durante 27 años.

Su discurso ha sido abiertamente nostálgico respecto a la dictadura militar brasileña.

Rechazó abiertamente derechos LGTB+ y realizó múltiples declaraciones polémicas sobre raza y género.

Defendió públicamente prácticas como la tortura durante gobiernos militares.

Fue apodado «mito» por sus seguidores más radicales y generó el movimiento llamado bolsonarismo.

En 2024 fue imputado por corrupción tras el escándalo conocido como «las joyas saudíes», valoradas inicialmente en más de 16 millones de reales.

Trump vs Lula: razones detrás del pulso por Bolsonaro

El respaldo abierto e insistente que ofrece Donald Trump a Jair Bolsonaro tiene varias motivaciones:

Ambos líderes comparten estrategias políticas basadas en el populismo nacionalista y fuerte presencia mediática.

La defensa mutua ante procesos judiciales relacionados con intentos golpistas o ataques al sistema democrático refuerza sus narrativas ante sus bases políticas respectivas.

Para Trump, posicionarse como defensor internacional contra lo que califica como “persecuciones políticas” le permite consolidar su imagen ante sectores conservadores estadounidenses e internacionales.

La presión sobre Lula busca debilitarlo internacionalmente justo cuando Brasil intenta afianzar su liderazgo regional.

Por su parte, Lula defiende que todo proceso judicial debe mantenerse ajeno a influencias externas y advierte del peligro que supone confundir libertad de expresión con incitación al odio o desinformación masiva.

Claves para entender cómo puede evolucionar la crisis

A corto plazo:

Se espera que el Supremo mantenga la presión sobre Bolsonaro hasta conocer sentencia firme.

No se descartan nuevas protestas tanto a favor como en contra del exmandatario.

El gobierno brasileño podría endurecer aún más su postura ante Estados Unidos si persisten las sanciones comerciales o diplomáticas.

A medio plazo:

El desenlace judicial sobre Bolsonaro marcará un precedente para otros líderes latinoamericanos investigados por ataques a las instituciones democráticas.

Las relaciones entre Brasilia y Washington seguirán siendo tensas mientras ambos gobiernos mantengan posiciones irreconciliables sobre este caso.

Este episodio revela cómo los pulsos internos pueden adquirir rápidamente dimensiones globales cuando se cruzan intereses políticos personales e institucionales tan potentes como los representados por Trump, Lula da Silva y Jair Bolsonaro. La crisis actual pone a prueba tanto la solidez democrática brasileña como los equilibrios internacionales en tiempos especialmente volátiles.