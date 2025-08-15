El documento firmado por Hernán Cortés que fue robado hace tres décadas y el FBI devuelve a México

La emoción se palpaba en el ambiente cuando las autoridades mexicanas recibieron uno de los documentos más antiguos y significativos de su historia reciente: un manuscrito original firmado por Hernán Cortés, fechado el 20 de febrero de 1527.

Este valioso papel, perdido durante décadas y robado del Archivo General de la Nación, representa no solo un testimonio directo del proceso colonizador, sino también un símbolo de la lucha constante contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, la repatriación del documento trasciende lo meramente administrativo o judicial.

Es un gesto reparador que devuelve a México una pieza fundamental para comprender las estrategias y preparativos de las expediciones españolas que sentaron las bases de la futura Nueva España.

El manuscrito: un testigo de la exploración y el oro

El documento recuperado, con casi 500 años de antigüedad, plasma con claridad la mentalidad y los intereses del conquistador. En él, Hernán Cortés autoriza el pago en pesos de oro común para financiar una expedición hacia las llamadas tierras de las especias. Se trata, en esencia, de un registro contable y administrativo sobre los recursos necesarios para la planificación logística de exploraciones en territorios desconocidos durante el siglo XVI.

El escrito ofrece una perspectiva única sobre cómo se organizaban y financiaban estas empresas marítimas y terrestres. Permite entender los desafíos económicos y logísticos que implicaba adentrarse en rutas inexploradas.

Refleja el papel central del oro como moneda y motor para la expansión imperial española.

Según han destacado investigadores y especialistas del Archivo General de la Nación, este tipo de documentos son cruciales para reconstruir la historia administrativa y política del México colonial. Son piezas que documentan desde pagos menores hasta grandes decisiones estratégicas.

Robo, desaparición y recuperación: una trama internacional

El manuscrito pertenece a un lote más amplio que desapareció misteriosamente entre 1985 y octubre de 1993. Fue justo al finalizar un proceso de microfilmación e inventario cuando los archivistas detectaron la ausencia de quince páginas originales firmadas por Cortés.

Las investigaciones apuntan a que el robo tuvo lugar entre mediados y finales de los años ochenta o principios de los noventa.

Una numeración hecha con cera en esa época permitió identificar el periodo exacto del hurto.

Durante años, estos documentos circularon por manos privadas e incluso llegaron a estar a punto de ser subastados en Estados Unidos. No fue hasta la intervención del FBI, en colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense, la Policía de Nueva York y autoridades mexicanas, que se logró rastrear su paradero actual.

Cronología clave

Década 1980-1990: Desaparición del manuscrito del AGN. Octubre 1993: El archivo detecta oficialmente su ausencia tras microfilmación. 2023: El FBI recupera y devuelve otro manuscrito firmado por Cortés relacionado con la compra de azúcar rosado. 13 agosto 2025: Se concreta la devolución formal a México del documento recuperado recientemente.

Sin castigo judicial pero con mensaje contundente

A pesar del robo, no habrá proceso penal contra ningún responsable directo; las autoridades explican que el documento cambió varias veces de propietario a lo largo de estas décadas. Sin embargo, la repatriación envía un mensaje claro contra el tráfico ilegal y refuerza la cooperación internacional para proteger el patrimonio cultural.

La agente especial Jessica Dittmer, integrante del FBI Art Crime Team, subraya: “Este tipo de piezas son patrimonio cultural protegido y representan momentos valiosos de la historia mexicana”. Tanto desde Estados Unidos como desde México se insiste en que esta colaboración sienta precedente para futuros casos similares.

La importancia cultural y simbólica

El valor del manuscrito va mucho más allá del papel físico:

Constituye un testimonio directo sobre las motivaciones económicas detrás del expansionismo europeo.

Refleja cómo se gestionaban los recursos y se planificaban expediciones en busca no solo de tierras sino también de riqueza.

Permite dimensionar el impacto real que tuvieron estas decisiones administrativas en la configuración social, política y económica del continente americano.

El retorno del documento abre nuevas posibilidades para los historiadores mexicanos e internacionales. Cada línea escrita por Hernán Cortés es una ventana al pasado; cada sello o firma es una prueba irrefutable del complejo engranaje colonial.

Un precedente para futuras restituciones

Las autoridades mexicanas han dejado claro que seguirán trabajando para recuperar otras páginas aún desaparecidas. La colaboración con organismos internacionales es clave: el FBI ha reiterado su compromiso para localizar más piezas robadas e invita a cualquier persona con información a contactar con ellos sin temor ni reserva.

Esta restitución no solo repara una deuda histórica sino que también fortalece el sentido colectivo sobre la necesidad urgente de proteger el patrimonio común ante amenazas globales.

En definitiva, cada gesto como este devuelve algo más que objetos: devuelve fragmentos vivos de memoria e identidad compartida.