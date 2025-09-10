Milei no da un paso atrás ni para tomar impulso: anuncia un recorte extra del 10% del gasto público en Argentina

No le tiembla elm pulso.

Tiene un plan, ideas claras y va a seguir inasequible a reveses electorales, criticás y presiones callejeras.

La política de ajustes que impulsa Javier Milei sigue escalando y, tras la derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires, el presidente argentino ha anunciado un nuevo recorte del 10% en el gasto público.

El objetivo declarado es cumplir con las exigencias del FMI, pero la decisión amenaza con profundizar la tensión social y política en un país ya golpeado por la crisis.

Argentina vive horas decisivas donde cada decisión puede cambiar el rumbo económico y político del país.

Las próximas semanas serán clave para medir la capacidad real del Gobierno para sostener sus políticas frente al creciente rechazo social.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, Argentina vive una situación crítica.

El anuncio, realizado desde la Casa Rosada, pone sobre la mesa una estrategia de ajuste que ya ha generado fuertes reacciones tanto en la calle como entre los sectores más afectados. El recorte, que afecta especialmente al presupuesto sanitario, se suma a otros programas de austeridad implementados desde el inicio del mandato de Milei.

Impacto directo en salud y servicios públicos

El ajuste se ha hecho sentir especialmente en el ámbito sanitario. La reducción del 10% en el presupuesto del Ministerio de Salud durante los primeros cinco meses del año ha generado una crisis estructural que golpea a hospitales públicos y pone en riesgo a millones de argentinos. Este recorte implica menos insumos para hospitales, suspensión de tratamientos crónicos y oncológicos, así como demoras en diagnósticos.

Entre las entidades más afectadas está el Instituto Nacional del Cáncer, que ha sufrido una reducción interanual del 56,5%. La suspensión de programas de detección temprana y la interrupción de campañas de inmunización han dejado a miles sin acceso a tratamientos vitales. De hecho, se han reportado muertes por cáncer vinculadas directamente a la suspensión de programas estatales para pacientes sin seguro médico.

Menos recursos para hospitales públicos

Suspensión de tratamientos crónicos y oncológicos

Reducción drástica en campañas de vacunación e inmunización

Además, más de 2.000 empleados del Ministerio de Salud han perdido su trabajo, lo que representa casi una cuarta parte del personal. La Dirección Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis ha visto reducido su presupuesto anual en un 76%, generando escasez de pruebas diagnósticas y medicamentos esenciales.

Contexto político: derrota electoral y presión social

El ajuste llega justo después del revés electoral sufrido por Milei en Buenos Aires. El partido oficialista apenas obtuvo el 34% frente al 47% del peronismo kirchnerista, lo que supone una llamada de atención para el Gobierno antes de las elecciones nacionales previstas para octubre. Esta derrota ha sido interpretada como un límite al apoyo popular a las políticas radicales del presidente.

Pese al resultado adverso, Milei mantiene su hoja de ruta y promete acelerar las reformas económicas. La reacción social no se ha hecho esperar: sindicatos, organizaciones sociales y universitarias preparan nuevas movilizaciones masivas en Buenos Aires para protestar contra los recortes y defender el financiamiento público.

Protestas previstas frente al Congreso y universidades

Marchas convocadas por sindicatos sanitarios

Rechazo generalizado entre los sectores más vulnerables

El Congreso argentino, dominado por la oposición peronista, está utilizando su poder para aprobar medidas que contrarrestan los esfuerzos oficiales por equilibrar el presupuesto. Sin embargo, Milei podría vetar leyes clave como la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, lo que incrementaría aún más el malestar social.

Presión internacional: cumplir metas con el FMI

El principal argumento detrás del ajuste es cumplir los objetivos pactados con el Fondo Monetario Internacional. Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, Milei ha priorizado una campaña de desregulación y reducción drástica del gasto público como vía para estabilizar una economía marcada por la inflación y el déficit fiscal.

Aunque algunos indicadores muestran avances –como la caída reciente en los índices inflacionarios– la reactivación prometida sigue sin materializarse. La mayoría de los argentinos no percibe mejoras concretas; por el contrario, aumenta la precariedad laboral y disminuye el acceso a servicios básicos.

Las cifras revelan una situación preocupante:

Inflación aún elevada pese a la desaceleración reciente

Crecimiento económico estancado

Incremento visible en pobreza urbana y rural

Caída drástica en inversión pública

El FMI sigue exigiendo ajustes estructurales como condición para nuevos desembolsos. Esto obliga al Gobierno a mantener una política fiscal estricta aunque las consecuencias sociales sean cada vez más evidentes.

Reacciones sociales y perspectivas

Las protestas previstas para esta semana anticipan un otoño caliente en Buenos Aires.

Universidades públicas advierten sobre nuevas marchas multitudinarias si se concreta el veto presidencial a las leyes aprobadas por el Congreso. Los sindicatos sanitarios denuncian despidos masivos y precarización laboral.

Por otro lado, crece la desconfianza entre quienes votaron a Milei esperando un cambio rápido.

El desencanto se refleja tanto en las encuestas como en las calles; muchos admiten haber apoyado al presidente solo como reacción frente al kirchnerismo, pero ahora reconsideran su posición ante los resultados económicos adversos.

En este contexto convulso, Javier Milei afronta su mayor desafío político: sostener un programa económico radical mientras enfrenta una sociedad cada vez más movilizada y un Congreso decidido a limitar sus reformas.