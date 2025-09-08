Cuatro claves de la derrota de Milei en Buenos Aires

A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, la política argentina vive horas intensas tras la contundente derrota de Javier Milei y su partido La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. No solo es el mayor revés electoral para el presidente desde que llegó al poder, sino que ya se ha trasladado al ámbito económico: la Bolsa argentina se desplomó y el dólar se disparó apenas se conocieron los resultados. El país, sumido en una crisis crónica, ahora observa cómo la gobernabilidad de Milei queda más cuestionada que nunca.

Una derrota con cifras históricas

En las urnas, el peronismo —bajo el nombre Fuerza Patria— obtuvo el 47,28% de los votos frente al 33,71% de La Libertad Avanza. La diferencia supera los 13 puntos porcentuales y confirma una tendencia: el oficialismo solo logró imponerse en dos de las ocho secciones electorales de la provincia más poblada del país. En municipios clave como Ensenada y Malvinas Argentinas, el peronismo superó holgadamente el 65% de los sufragios. Por el contrario, los libertarios lograron sus mejores resultados en zonas tradicionalmente más conservadoras como San Isidro y Vicente López, pero no fue suficiente para revertir la tendencia global.

Cuatro razones para entender la magnitud del revés

El rechazo al ajuste económico extremo Desde diciembre de 2023, Milei ha impulsado una agenda de recortes drásticos del gasto público y desregulación. El despido masivo de empleados públicos, la paralización de obras públicas y el recorte en ayudas sociales han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores populares.

El gobernador Axel Kicillof lo expresó en su discurso: “Las urnas le dijeron a Milei que no se puede parar la obra pública. Le explicaron que no se puede golpear a los jubilados, que no se puede abandonar a los discapacitados”. La fortaleza del aparato peronista El peronismo lleva décadas dominando Buenos Aires y cuenta con una estructura territorial robusta capaz de movilizar votantes incluso en contextos adversos.

En palabras del propio Milei: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace 40 años y lo hacen de manera muy eficiente”. Desgaste político acelerado A menos de un año del inicio de su mandato, Milei enfrenta un Congreso donde es minoría. La falta de acuerdos políticos para aprobar reformas clave ha desgastado rápidamente su imagen.

La derrota evidencia también un clima social cada vez más crítico hacia sus políticas, reflejado tanto en las urnas como en la calle. Promesas incumplidas y crisis persistente La inflación no cede y el ajuste fiscal aún no muestra resultados positivos para la mayoría. Las expectativas generadas por Milei durante su campaña —como doblegar al “ciclo peronista” o atraer inversiones masivas— no se han materializado.

El resultado electoral muestra una desilusión creciente incluso entre sectores que apostaron por un cambio radical.

Reacción inmediata: desplome bursátil y corrida cambiaria

El impacto económico no tardó en llegar tras conocerse la magnitud del revés para Milei:

La Bolsa argentina abrió este lunes con una caída superior al 9% en las acciones líderes.

El dólar paralelo saltó hasta los 1.450 pesos argentinos por unidad, marcando un nuevo récord.

Bonos soberanos sufrieron fuertes retrocesos ante el temor a una mayor ingobernabilidad y a un posible freno a las reformas prometidas.

Los inversores interpretan que una oposición fortalecida podría bloquear iniciativas clave del gobierno, incrementando así la incertidumbre sobre la estabilidad macroeconómica del país.

El futuro político: ¿un punto de inflexión?

La contundente victoria del peronismo liderado por Axel Kicillof lo posiciona como referente indiscutido para las presidenciales de 2027. Kicillof desafió incluso a sectores internos del kirchnerismo al desdoblar la elección provincial, obteniendo ahora respaldo pleno para liderar a la oposición nacional.

Por su parte, Milei reconoció públicamente la derrota —“Hoy hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”— e insistió en que redoblará esfuerzos para sacar adelante su agenda reformista. Sin embargo, con un Congreso cada vez más adverso y sin aliados sólidos fuera del núcleo duro libertario, su margen político queda severamente reducido.

Un escenario volátil y abierto

El control legislativo por parte del peronismo permitirá a la oposición condicionar cualquier intento reformista.

La reacción negativa de los mercados refleja el temor a meses convulsos tanto en lo económico como en lo institucional.

La polarización política aumenta mientras crecen las protestas sociales contra los recortes y ajustes.

La derrota electoral en Buenos Aires marca un antes y un después para Javier Milei. Su proyecto liberal enfrenta ahora desafíos mayúsculos tanto desde la oposición política como desde unos mercados cada vez menos pacientes. Todo ello augura meses decisivos para el rumbo futuro de Argentina.