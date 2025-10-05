Argentina: Los 5 factores que amenazan el ‘milagro’ económico de Milei

Las calles de Buenos Aires experimentaron un septiembre lleno de contrastes.

La narrativa del ‘milagro’ económico promovida por Javier Milei chocó con una realidad mucho más dura.

El efecto fue inmediato en los mercados: el peso argentino alcanzó su punto más alto dentro de la banda de flotación, mientras que los activos financieros nacionales sufrieron caídas drásticas, evidenciando la fragilidad del entusiasmo inicial que acompañó las reformas liberales.

Argentina atraviesa momentos críticos.

El ‘milagro’ económico prometido por Milei —celebrado por algunos durante sus primeros meses— enfrenta ahora su dura prueba ante los mercados y las realidades sociales.

Mientras no se resuelvan estos desequilibrios fundamentales ni se recupere la confianza tanto dentro como fuera del país, es probable que sigamos viendo cómo persiste esta volatilidad económica.

El mercado, siempre alerta ante cualquier movimiento

La volatilidad se disparó tras la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses. Inversores y fondos internacionales reaccionaron con una retirada masiva de activos argentinos, lo que llevó a una fuerte depreciación del peso y a un desplome de hasta el 20% en algunas acciones y bonos.

El riesgo país superó los 1.400 puntos, señal inequívoca de la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno para mantener el ajuste fiscal y cumplir con sus compromisos externos.

Cualquier cambio, por pequeño que sea, en el panorama argentino desencadena nerviosismo en los mercados.

Cinco factores que erosionan la narrativa del ‘milagro’

Los analistas coinciden en que son cinco los elementos fundamentales que han sacudido el relato optimista del gobierno desde septiembre:

Corrida cambiaria y presión sobre el peso

El tipo de cambio se disparó, obligando al Banco Central a vender cerca de 1.000 millones de dólares en apenas tres días, sin poder detener la escalada del dólar. Este episodio puso al descubierto la fragilidad de las reservas y la falta de confianza por parte de los inversores.

Crisis de deuda y vencimientos inminentes

El calendario de pagos es apremiante: hasta diciembre hay que afrontar 2.000 millones de dólares en vencimientos, cifra que ascenderá a 12.000 millones en 2026 y 19.000 millones en 2027. Las reservas netas del Banco Central siguen siendo negativas y las posibilidades de acceder a financiación externa parecen remotas.

Desplome de los activos financieros

Los bonos en moneda extranjera cayeron hasta un 14% en un solo día, mientras que el índice de riesgo país se disparó un 16,6% en tan solo 24 horas. La creciente aversión al riesgo condujo a una liquidación generalizada de activos argentinos y a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

Fuga de capitales y escasez de inversión

La desconfianza entre grandes fondos internacionales ha derivado en una fuga constante de capitales. La economía argentina sigue marcada por lo que se conoce como ‘huelga de inversiones’: el capital privado no encuentra incentivos para arriesgarse por el país ante tanta incertidumbre política y macroeconómica.

Recorte de ingresos públicos y crisis social

La estrategia fiscal extrema ha reducido drásticamente los ingresos públicos, limitando así la capacidad del Estado para hacer frente a la crisis social. El empleo informal ha alcanzado un alarmante 43,2%, mientras que el empleo formal no muestra signos claros de crecimiento; además, la actividad económica está claramente estancada.

La reacción política: soledad del gobierno y tensiones internas

La derrota sufrida en Buenos Aires marcó un antes y un después. La oposición, incluyendo antiguos aliados, comenzó a distanciarse. Tres vetos presidenciales fueron anulados por amplias mayorías parlamentarias y los gobernadores de varias provincias se apartaron de la estrategia confrontativa adoptada por Milei. Parte del PRO, que había sostenido la gobernabilidad durante su primer año, decidió alejarse tras sentirse marginado por el presidente. Esta fragmentación política intensifica la percepción generalizada de debilidad institucional.

La raíz del problema es mucho más profunda. El estancamiento económico es un fenómeno prolongado: desde 2012, el crecimiento promedio del PIB ha sido apenas del 0,1% anual. La productividad en sectores clave como el agrícola sigue muy por debajo de los estándares internacionales, incluso donde Argentina posee ventajas naturales. Esta dependencia respecto a los mercados externos y a las fluctuaciones internacionales refuerza aún más la vulnerabilidad del modelo económico.

El dilema de la deuda y la credibilidad internacional

El miedo a un nuevo impago acecha al ambiente financiero. Las agencias calificadoras advierten sobre la necesidad urgente de renegociar parte della deuda externa para 2026; sin embargo, el gobierno insiste en mantener un presupuesto con déficit cero para recuperar así la confianza entre los inversores internacionales. Esta disciplina fiscal puede ser bien recibida por algunos sectores, pero limita notablemente las opciones disponibles para el Ejecutivo y acentúa las tensiones sociales.

La combinación entre restricción monetaria, tipo de cambio sobrevalorado y tasas superiores al 50% en pesos ha estrangulado efectivamente la actividad económica. En el segundo trimestre de 2025, el PIB cayó un 0,1% interanual; si no se revierte este escenario sombrío, es probable que se desencadene una recesión. La crisis social se ve agravada por niveles máximos del empleo informal junto con recortes presupuestarios que afectan gravemente a los sectores más vulnerables.