Bolivia: Rodrigo Paz gana las elecciones presidenciales, prometiendo capitalismo para todos

La reciente jornada electoral en Bolivia ha dado lugar a un cambio inesperado en el panorama político latinoamericano.

Rodrigo Paz, senador conservador y candidato del Partido Demócrata Cristiano, ha sido proclamado vencedor del balotaje presidencial, superando al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga por más de 500.000 votos.

Con esta victoria, el país pone fin a casi veinte años de gobiernos de izquierda, tras la caída del Movimiento al Socialismo (MAS) y la crisis interna que ha desintegrado a la que fue su fuerza dominante.

El nuevo presidente se presenta con la promesa de “capitalismo para todos”, una propuesta que resuena en una sociedad cansada por la escasez y el descontento hacia las élites políticas tradicionales.

El ascenso de Paz no se debe únicamente a su trayectoria política o al desgaste del MAS, sino que refleja una demanda social palpable por cambio, tanto en las calles como en las urnas.

Según encuestas recientes, el 89% de los bolivianos abogaba por una transformación profunda del modelo político y económico.

La debacle de la izquierda boliviana, el declive del liderazgo de Evo Morales y la crisis económica han facilitado este nuevo ciclo.

¿Quién es Rodrigo Paz y qué significa su triunfo?

Rodrigo Paz no es un extraño en el ámbito político.

Hijo de un expresidente, su carrera ha estado marcada por una combinación de cargos legislativos y ejecutivos, siempre manteniendo un discurso pragmático y conciliador.

Su proyecto, “capitalismo para todos”, pretende reconciliar a los bolivianos con el mercado sin renunciar al empoderamiento popular ni a la cohesión social. Paz se posiciona como alguien alejado de las ideologías tradicionales; su meta es “ordenar la casa” y fomentar un modelo abierto que supere la polarización vivida en los últimos años.

Sus propuestas han resonado especialmente entre los sectores andinos y populares de Bolivia, que han visto en el tándem Paz-Lara una alternativa viable frente al regreso de las viejas élites. Por otro lado, la región agroindustrial de Santa Cruz, bastión conservador, se decantó por Quiroga.

Este mapa electoral muestra una profunda fragmentación, pero también un deseo claro de evitar volver al pasado y apostar por un cambio significativo.

El hundimiento de la izquierda: causas y consecuencias

El MAS, que durante dos décadas solía ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta con amplia mayoría, ha caído a un nivel marginal.

En las recientes elecciones, sus candidatos apenas lograron superar el 10% de los votos, sin ninguno que avanzara a segunda vuelta. Este colapso se puede atribuir a tres factores:

Una intensa lucha interna entre evistas, arcistas y androniquistas que ha fracturado la unidad del movimiento.

El desgaste del liderazgo de Evo Morales, quien ha intentado sin éxito regresar al poder mientras enfrenta un aislamiento creciente y problemas judiciales.

Una crisis económica que ha debilitado el relato del MAS e intensificado la demanda social por cambios urgentes.

La confrontación entre Morales y el presidente saliente, Luis Arce, ha sido pública y destructiva. Morales buscó bloquear el país e incluso pidió anular las elecciones; sigue atrincherado en Chapare, su bastión político. Su influencia se limita ahora al voto nulo y a un núcleo reducido de seguidores, mientras que gran parte del país opta por nuevas alternativas.

Además, la izquierda boliviana ha perdido el ímpetu transformador que marcó su auge en años anteriores. La plurinacionalidad, como símbolo indígena, así como el discurso antineoliberal han ido perdiendo fuerza ante la fragmentación interna y la falta de líderes capaces de generar adhesión popular. Lejos de ser un partido cohesionado, el MAS se asemeja más bien a una federación descompuesta de sindicatos y movimientos sociales.

Contexto económico y social: el motor del cambio

La economía boliviana está atravesando una crisis severa: escasez de dólares, falta de combustibles, inflación superior al 23% y largas filas para adquirir bienes esenciales. Este escenario ha sido crucial tanto para el desplome de la izquierda como para el ascenso de propuestas más radicales desde sectores derechistas y centristas. El mandato de Luis Arce culmina con una sociedad agotada ante la crisis e incertidumbre; hay una demanda clara por pragmatismo y soluciones efectivas.

Las perspectivas para el nuevo gobierno de Rodrigo Paz son complejas. Tendrá que gestionar una economía debilitada mientras busca acuerdos parlamentarios en un Congreso fragmentado. Además, deberá dar respuesta a las expectativas generadas alrededor del concepto “capitalismo para todos”, atractivo pero que exigirá políticas concretas y una capacidad administrativa que Bolivia no ha visto en tiempos recientes.

¿Cómo puede evolucionar el escenario político?

El futuro inmediato para Bolivia está lleno de incertidumbres. La izquierda debe enfrentar el desafío monumental de reconstruirse en medio de este contexto adverso tras su caída estrepitosa. La figura de Morales está desgastada; su nuevo movimiento EVO Pueblo apenas conserva influencia entre los sectores más radicales. No se puede descartar una nueva ola de contestación social si el gobierno de Paz implementa medidas austeras sin contar con una mayoría estable en el Parlamento.

El país parece volver a un patrón donde predominan los pactos entre élites políticas junto con una fragmentación notable y ausencia de grandes líderes populares. No obstante, hay espacio para que empodere a los ciudadanos; lo aprendido durante estas últimas décadas podría abrir puertas hacia nuevas formas participativas.

La victoria obtenida por Rodrigo Paz representa un hito significativo en la historia política boliviana. Más allá del simple conteo electoral, el hundimiento de la izquierda simboliza no solo el final de una era sino también el inicio incierto donde lo pragmático toma prioridad sobre discursos ideológicos vacíos. Bolivia mira hacia adelante con esperanza pero también con precaución; consciente siempre que cualquier cambio es posible aunque nunca resulta sencillo.