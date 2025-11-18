Maduro reta a Trump y exige diálogo “cara a cara” mientras crece la tensión con EE.UU.

El narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes su disposición a conversar “cara a cara, cara a cara” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente volvió a dejar abierta la posibilidad de dialogar con el líder chavista en medio de un clima de creciente presión internacional sobre Caracas.

Durante su programa semanal “Con Maduro+” , transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario aseguró que “el que quiera hablar con Venezuela, se hablará cara a cara, sin intermediarios y sin amenazas”, al tiempo que reiteró su rechazo al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, considerado por su Gobierno como “una provocación y una amenaza directa”.

“El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz”, sostuvo Maduro, insistiendo en que las naciones deben entenderse “a través de la diplomacia y no mediante el uso de la fuerza”. Sin embargo, advirtió que su país “no aceptará chantajes ni intentos de imposición” y “defenderá su soberanía ante cualquier intento de agresión”.

Washington aguanta su tono

Las declaraciones se producen días después de que Trump afirmara en un acto público en la Casa Blanca que no descarta “ninguna opción” respecto a Venezuela y acusara a Caracas de enviar a supuestos miembros del grupo criminal Tren de Aragua a territorio estadounidense. Aseguró además que Maduro “no ha sido bueno” con su país y reconoció que “ya tomó una decisión” sobre las futuras medidas que implementará contra el gobierno bolivariano, sin ofrecer detalles.

En paralelo, el Departamento de Estado de EE.UU. UU. confirmará que designará oficialmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) a partir del 24 de noviembre, un movimiento que Washington vincula con funcionarios del entorno de Maduro. Caracas respondió calificando esa acusación de “falsa, infame y políticamente motivada”.

Tensiones internas y escenario político

Dentro de Venezuela, la situación política continúa marcada por la falta de consenso rumbo a las elecciones presidenciales de 2025. La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria persiste en reclamar garantías electorales, supervisión internacional y levantamiento de inhabilitaciones políticas, mientras el chavismo busca consolidar su poder tras el reciente relanzamiento del Congreso de la Nueva Era Bolivariana.

A todo esto se suma el malestar social por el repunte inflacionario y la reanudación parcial de sanciones petroleras por parte de Washington, tras acusar al Gobierno de incumplir los compromisos asumidos en el Acuerdo de Barbados. Analistas coinciden en que el discurso de Maduro intenta proyectar fortaleza ante un escenario incierto, tanto económico como diplomático.

“Venezuela está lista para hablar con quien sea necesario, pero siempre desde el respeto mutuo”, concluyó el mandatario, sin cerrar la puerta a un eventual encuentro directo con Trump, una posibilidad que muchos ven como un nuevo episodio en la compleja relación entre Caracas y Washington.