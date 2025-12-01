  • ESP
Maduro denuncia que Estados Unidos prepara un asalto a las riquezas petroleras de Venezuela

El mandatario acusa a Washington de encubrir bajo un operativo “antinarcóticos” una ofensiva militar para quedarse con las mayores reservas de crudo del planeta

Venezuela levantó la voz ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para exigir el fin de lo que considera una agresión abierta de Estados Unidos. En una carta con tono de alarma, divulgada este domingo, el presidente Nicolás Maduro advirtió que Washington ejecuta un plan para derrocarlo y apropiarse de los vastos recursos naturales del país, las mayores reservas petroleras del mundo.

“Espero contar con el respaldo de los países productores para detener esta ofensiva que amenaza el equilibrio energético global”, señala el documento, leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante la segunda conferencia ministerial de OPEP+ 2025, liderada por Arabia Saudita y con Rusia como socio clave.

Según Caracas, la producción petrolera venezolana y la estabilidad del mercado mundial están en “grave peligro”. La advertencia no es menor: el despliegue militar estadounidense incluye destructores, cazas, miles de efectivos y hasta el portaaviones más grande del planeta, en lo que el gobierno venezolano califica como una maniobra de intimidación y saqueo encubierta tras el discurso de la “lucha antidrogas”.

El cerco no es solo marítimo. Washington amplió su ofensiva al espacio aéreo, imponiendo restricciones que ya afectan severamente al turismo y la conectividad internacional. El propio Donald Trump declaró que “el espacio aéreo venezolano debe considerarse cerrado”, empujando a seis aerolíneas a suspender sus operaciones en la zona.

La decisión tuvo un efecto dominó: este domingo, la agencia rusa Pegas Touristik canceló sus vuelos a la isla de Nueva Esparta, un golpe directo a la economía local que dependía de la afluencia de turistas rusos. Aun así, Caracas resiste. Las rutas aéreas con Moscú, que simbolizan la alianza estratégica entre ambos países, siguen activas bajo bandera de Conviasa.

Mientras la tensión crece, el Caribe se convierte en tablero de una peligrosa disputa donde el petróleo, más que las drogas, parece ser el verdadero objetivo.

