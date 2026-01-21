La Administración Trump imputa a ‘Nicolasito’, hijo de Maduro, por tráfico de armas y cocaína con las FARC

Nicolás Maduro Guerra, apodado Nicolasito, aunque también conocido como El Príncipe, se enfrenta a una acusación del Departamento de Justicia estadounidense por su presunta conspiración en el tráfico de cocaína y armas junto a disidencias de las FARC.

Según el documento, una reunión clave tuvo lugar en Medellín en torno al año 2020, donde se discutieron las rutas para enviar droga y armamento desde Colombia hacia puertos en Estados Unidos.

Esta imputación forma parte de un caso más amplio que involucra a la cúpula chavista.

En él están implicados Nicolás Maduro Moros, su esposa Cilia Flores, Diosdado Cabello, entre otros. Todos ellos están relacionados con el Cártel de los Soles, un grupo conformado por altos cargos políticos y militares chavistas que utiliza su poder para transportar toneladas de cocaína desde Venezuela hacia el norte, aprovechando la protección de las instituciones del Estado y mediante aviones diplomáticos.

La reunión en Medellín que lo cambia todo

Durante ese encuentro en la ciudad colombiana, Nicolasito conversó con dos representantes de las FARC sobre el transporte de grandes volúmenes de cocaína y armamento durante seis años, hasta 2026. Se propuso pagar a las FARC con armas por los cargamentos destinados a Nueva York y Miami.

Emplearon contenedores de chatarra en puertos para ocultar la droga. Un envío planificado incluía 500 kilos cerca de Miami. Las operaciones estaban bajo la cobertura de la Guardia Nacional venezolana. Aviones de PDVSA transportaban paquetes desde Isla Margarita, utilizando rutas por el Caribe, Centroamérica y México.

Desde 2021, Maduro Guerra, quien es diputado en la Asamblea Nacional, utilizaba jets de PDVSA. Un capitán de la Guardia Nacional organizaba sus visitas a Isla Margarita, donde se cargaba droga con la presencia de sargentos armados.

Antecedentes del Cártel de los Soles

Esta acusación amplía los cargos que se han acumulado desde 2020. Anteriormente, las FARC eran los protagonistas; ahora también se incluyen grupos como el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.

Casos destacados dentro de esta red:

Año Hecho Implicados 2006 Envío de 5,6 toneladas de cocaína a México en jet DC-9 Diosdado Cabello, Hugo Carvajal 2008 Campamento de las FARC en Barinas con 200 guerrilleros Ramón Rodríguez Chacín 2015 Cargamentos desde hangar presidencial en Maiquetía para campaña de Cilia Flores Familiares de Maduro y Flores 2020 Reunión en Medellín para establecer rutas hasta 2026 Nicolás Maduro Guerra, representantes de las FARC

Se afirma que en 2024, Nicolás Maduro recibió cinco millones de dólares provenientes del narcotráfico. Utilizaban PDVSA como fachada para blanquear dinero. Además, sobornos regulares a militares como Néstor Reverol garantizaban vuelos seguros para estas operaciones.

Desde 1999, el régimen ha ido corrompiendo instituciones mediante el uso del narcotráfico. Pistas clandestinas en regiones como Zulia y Amazonas facilitaban cargamentos con ayuda tanto del grupo guerrillero como del ELN.

Vínculos familiares y poder político

Desde 2004, se ha señalado que Cilia Flores estaba involucrada en el tráfico de cocaína, contando con escoltas militares que actuaban como su fuerza privada. Se les atribuyen órdenes relacionadas con secuestros y asesinatos dirigidos a aquellos que no cumplían con sus pagos.

Sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores, fueron grabados por la DEA mientras planeaban envíos destinados a financiar campañas políticas. Se referían a Maduro como «padre» y consideraban al Cártel de los Soles como su estructura operativa.

Por otra parte, se encuentra también involucrado en esta trama Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua, quien es coacusado; la DEA ha ofrecido cinco millones por su captura.

Presión desde la Administración Trump

La imputación fue anunciada este lunes, 20 de enero de 2026, por el Gobierno de Donald Trump. Aún no existe una orden internacional para su detención, pero esto intensifica la presión sobre el régimen chavista.

Los cargos formulados incluyen narcoterrorismo (con posibilidad de cadena perpetua), conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas. El juicio pendiente podría extenderse durante años. Las pruebas incluyen grabaciones y testimonios clave.

¿Cómo evoluciona esto?

Muchos consideran que es solo cuestión de tiempo antes que tanto Delcy Rodríguez como su círculo cercano entreguen a Nicolasito. La eventual caída del régimen podría acelerar procesos extraditorios.

La red operaba utilizando aviones diplomáticos y puertos bajo control estatal. Con Trump al mando, aumentan tanto recompensas como operaciones contra estos actores. Es posible que pronto veamos también implicado a Diosdado Cabello.

Según informes recientes por parte de la ONU desde 2020, Venezuela se ha consolidado como una ruta clave para el tráfico internacional de cocaína. Este caso debilita aún más al chavismo exiliado o fugitivo.

La imputación pone al descubierto pagos realizados con armas hacia grupos terroristas para sostener su poder. Aunque no haya extradición inmediata prevista, Nicolasito permanece dentro del ámbito político gracias a su cargo en la Asamblea; sin embargo, su inmunidad se encuentra pendiendo peligrosamente sobre un hilo que podría romperse pronto arrastrando consigo a muchos más involucrados.