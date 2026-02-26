Con el Mundial a la vista, ¿podrá México contener el caos desatado por el narco tras la muerte de ‘El Mencho’?

México se encuentra ante un reto crucial con el Mundial 2026 a la vista. La reciente muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado una ola de violencia que ha dejado a Jalisco y otras zonas al borde del colapso.

Turistas atrapados, vuelos cancelados y eventos suspendidos son solo algunas de las secuelas visibles del caos. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que la calma está regresando, muchos expertos se preguntan si esto será suficiente para detener las disputas territoriales antes del torneo.

El operativo militar que tuvo lugar en la sierra de Jalisco culminó con la muerte de El Mencho el 21 de febrero. Las fuerzas mexicanas, apoyadas por inteligencia estadounidense, lograron abatirlo después de años de búsqueda. El enfrentamiento dejó un saldo trágico: más de 70 fallecidos, entre ellos 25 guardias nacionales en Jalisco.

El CJNG respondió con una serie de ataques que incluyeron 27 agresiones: bloqueos en carreteras, vehículos incendiados y tiroteos en Michoacán y otros estados.

Guadalajara será sede de cuatro partidos del Mundial, junto con Monterrey y Ciudad de México, donde se jugarán un total de 13 encuentros. La violencia ya ha llevado a la suspensión de partidos locales y ha disuadido a turistas en Puerto Vallarta. Aerolíneas provenientes de Guatemala y España incluso han desaconsejado los viajes no esenciales.

En medio del tumulto, Sheinbaum asegura: “No hay riesgo para los aficionados del Mundial”. Durante su conferencia diaria, prometió garantías absolutas para todos los asistentes. La FIFA, liderada por Gianni Infantino, también respalda a México: “Todo será espectacular”. No se contempla la posibilidad de retirar sedes. Sin embargo, las ciudades anfitrionas en EE.UU. han alertado al Congreso sobre fallos en la coordinación y sobre fondos congelados debido a disputas políticas.

El desastre Sheinbaum y su giro ante el narco

La estrategia adoptada por Sheinbaum representa un giro respecto al enfoque “abrazos, no balazos” promovido por López Obrador. Anteriormente, AMLO había evitado capturar a El Mencho por temor al narcoterrorismo, pese a las presiones ejercidas por líderes como Trump y Biden, quienes amenazaron con aranceles y geolocalizaciones. Ahora, bajo el mando de Omar García Harfuch, se observa una acción más contundente: más de 40.000 detenciones por delitos graves y decomisos sin precedentes.

Sin embargo, la situación estalla nuevamente. La muerte del narcotraficante reaviva viejas guerras territoriales. Sin la figura central de El Mencho, su hijastro Juan Carlos Valencia González podría asumir el liderazgo o facciones rivales del Cártel de Sinaloa podrían intensificar sus ataques. Un recuerdo cercano es lo ocurrido en Sinaloa: la captura de El Mayo, que provocó un aumento alarmante en el número de muertos sin respuesta efectiva por parte del gobierno.

Impacto inmediato : 70 fallecidos, vuelos cancelados y turismo paralizado en Jalisco.

: 70 fallecidos, vuelos cancelados y turismo paralizado en Jalisco. Riesgos para el Mundial : Guadalajara permanece en alerta; aunque la FIFA monitorea la situación, los residentes temen posibles luchas internas.

: Guadalajara permanece en alerta; aunque la FIFA monitorea la situación, los residentes temen posibles luchas internas. Respuesta oficial : El Ejército y la Guardia Nacional han desplegado miles de efectivos; Sheinbaum niega cualquier ruptura con su enfoque anterior y busca restablecer la paz.

: El Ejército y la Guardia Nacional han desplegado miles de efectivos; Sheinbaum niega cualquier ruptura con su enfoque anterior y busca restablecer la paz. Antecedentes: El CJNG es considerado el cártel más temido según la DEA, controlando rutas globales para el fentanilo.

Desde Estados Unidos, ciudades como Los Ángeles y Kansas City han solicitado 625 millones en fondos FEMA para mejorar la seguridad, citando tanto la violencia proveniente del país vecino como amenazas relacionadas con drones. Los republicanos critican los retrasos provocados por los demócratas.

La calma parece estar regresando poco a poco, según afirma el gobierno. Las calles en Jalisco y Michoacán empiezan a normalizarse tras las agresiones recientes. Sin embargo, analistas advierten que fragmentar cárteles podría desencadenar aún más violencia; un claro ejemplo es lo ocurrido en Sinaloa. Por su parte, Sheinbaum presume tener control sobre la situación con operativos fronterizos cada tres días.

¿Qué nos espera ahora? La sucesión dentro del CJNG podría intensificar los enfrentamientos territoriales. Los rivales querrán hacerse con el poder local. De cara al Mundial que comienza el 11 de junio en Ciudad de México, México debe demostrar que puede ofrecer estabilidad. Expertos como Erubiel Tirado consideran que se ha logrado una victoria táctica pero insisten en que se requiere una acción sostenida.

Las comunidades mexicanas establecidas en California siguen sumidas en la incertidumbre. Celebridades han comenzado a cancelar sus shows programados. El pulso sobre seguridad determinará si México logra contener esta crisis o si será el narcotráfico quien marque el compás hasta llegar al torneo.

El balón está rodando y el tiempo apremia.