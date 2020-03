El Quilombo / Un virólogo desata el pánico en laSexta Noche con el coronavirus: «Todos tenemos que morir de algo»

Fue un momento esperpéntico que le da la razón a aquellos que piensan que los ‘expertos’ son parte del problema y no de la solución.

El virólogo y Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid José Manuel Echevarría explicaba en laSexta Noche la expansión del coronavirus a nivel internacional y las decisiones políticas inherentes para el control de la situación.

La pregunta que sobrevolaba el plató de laSexta era si los expertos aconsejaban cancelar eventos deportivos para evitar la propagacion del virus.

Echevarría, sin pretender mojarse demasiado, aseguró que «la ciencia puede tratar de orientar a quien tiene que tomar la decisión», y que precisamente «en este momento estamos ante una decisión esencialmente política».

El virólogo ha continuado exponiendo que para tomar una decisión de estas características primero debemos saber dónde estamos y qué queremos:

«Estamos tratando de contener una epidemia con un virus respiratorio que está empezando. Hemos tomado una serie de medidas que no solo cuestan dinero, y estamos tratando de equilibrar lo que esperamos obtener, que en el mejor de los casos es que el virus deje de circular, con lo que pagamos por intentar obtener eso».

«Si yo tomara la decisión política, no se me ocurriría suspender un evento porque no creo que yo pueda convencer a alguien de que suspendiendo eso voy a mejorar los resultados que estoy buscando. No tengo argumentos».