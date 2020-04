Pablo Motos hace papilla a Pedro Sánchez: «No entiendo cómo el Gobierno no informó antes sobre el riesgo del coronavirus»

No hay por dónde coger al Gobierno de Pedro Sánchez con esto de la pandemia del coronavirus.

Su gestión ante la crisis sanitaria ha sido un auténtico esperpento, todo perfectamente descoordinado con el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y el responsable del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

Ya no solo es que le estén ocultando al pueblo español la cifra verdadera de muertos. Los más de 19.000 confesados oficialmente cada vez se quedan más pequeños con el dato verdadero que, en algunas comunidades, supera el doble de lo que acaba reflejado en las estadísticas gubernamentales.

Lo peor es que desde el Ejecutivo socialcomunista se empeñan en venderle a los ciudadanos que no tenían datos suficientes y que no pudieron imaginar la que se le venía encima a España, cuando lo cierto es que sobre la mesa del ministro sanitario deben de dormir el sueño de los justos los informes de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea.

Por eso, ante el cúmulo de barbaridades, trolas, medias verdades y demás sectarismo en vena de este Ejecutivo, Pablo Motos, en ‘El Hormiguero 3.0’ (Antena 3), puso las cartas sobre la mesa y dejó bien a las claras que aquí el único que está mintiendo a base de bien es un Ejecutivo que ocultó los efectos letales del virus para hacer su manifestación feminista.

En el programa del 2 de marzo de 2020, el presentador habló sin tapujos de lo que se le venía encima a España y recordaba como el propio Gobierno seguía comparando el Covid-19 con una gripe.

Precisamente, para evitar que le tacharan de sensacionalista o de un truculento alarmista, Motos recurrió a autoridades en la materia:

Viendo que esto podía ser muy gordo, le dije a Almudena, la jefa de ciencia del programa, que localizáramos un científico que estuviera cerca del coronavirus, que lo estuviese estudiando, para poder tranquilizar a la gente. La sorpresa fue que al día siguiente me llama y me dice Pablo, tienes que ver esto. Y me da esta información, unos datos que no eran nada tranquilizadores.