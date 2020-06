El Quilombo / Los perros de presa de la izquierda salen a morder a la juez y a la Guardia Civil por investigar el 8-M

¡Qué nerviosos están algunos ante las informaciones que ponen contra las cuerdas al Gobierno por haber animado el infectódromo del 8-M!

Resulta que la Guardia Civil ha entregado a la juez titular del Juzgado de Instrucción Nº51 de Madrid, que investiga un posible delito de prevaricación por parte del Gobierno por permitir las manifestaciones del 8-M, segñun desveló en exclusiva Okdiario.

Es un informe elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que rectifica en parte errores nimios del primer informe y en el que se apunta directamente a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), como conocedor de la gravedad del virus desde el pasado 10 de febrero.

«Se puede concluir que el 10 de febrero de 2020, el CCAES emite un informe técnico sobre «Nuevo coronavirus 2019-nCoV, firmado entre otros por su director, D. Fernando Simón Soria. Dicho Informe Técnico se adjunta al presente atestado». «El documento refleja el grado de conocimiento de la enfermedad y su posible gravedad a fecha de 10 de febrero», concluye con contundencia la Guardia Civil.

Otra revelación que destapa este informe es que Fernando Simón no entregó a la Guardia Civil ninguno de los correos que envió durante la pandemia del coronavirus, pese al requerimiento en el marco de la investigación sobre el 8-M. Se trata de una prueba clave para demostrar el grado de conocimiento que el portavoz técnico de Sanidad tenía de la gravedad del virus.

También incluye un documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 28 de febrero en el que se recomendaba a los trabajadores del organismo mantener una distancia de seguridad de “al menos un metro” para reducir el riesgo de contagio. A pesar de esa circular interna, la Delegación permitió más de una semana después que se celebrara la manifestación del 8-M y otros 129 actos multitudinarios.

Pues, conocido este informe y con Marlaska en la cuerda floja por sus mentiras, la izquierda mediática ha tocado a rebato. Hay que buscar a los golpistas que nos quieren desbancar con sus mentiras.

Sus perros de presa han salido rabiosos a morder a la juez Rodríguez-Medel y a la Guardia Civil. ¿Pero quiénes se han creído que son para cuestionar una marcha feminista en la que nos iba la vida?

Ya señalaba este 5 de junio de 2020 Carlos Herrera desde la COPE cómo el diario El País lleva días haciendo un juicio paralelo a la Benemérita. «La Guardia Civil usa un ‘off the record’ de Irene Montero para insistir en su tesis del ‘caso 8-M’, «La Guardia Civil insinúa que Simón ocultó documentación a la juez del 8-M» o «Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil».

Pero los caniches televisivos de Moncloa van a lo suyo. Elisa Beni en ‘Más Vale Tarde’ habla de la «instrucción delirante» de la juez y la acusa de haber aceptado una denuncia en pleno estado de alarma y de querer instruir la causa ella sola.

Javier Ruiz, que todavía no se ha atrevido a pedirle a Marlaska que dimita como lo hacía con los del PP, se rebotaba en ‘Cuatro al Día’ con el informe tachándolo de «chapuza» y de «avalanchas de falsedades». «Tiene cinco páginas de corrección de errores».

«Se reconoce que había motivos para la suspensión de actividades pero que no están claros». Eso no lo dice el informe ni en el mejor de tus sueños húmedos, Javier. «Por qué se mira solo el 8-M, qué obsesión hay con el 8-M. Batería de mentiras con el sello de la Guardia Civil. No lo acabo de entender».

Cuando los informes sobre las facturas falsas del PP lo firmaba la UCO sí que te lo creías, ¿no, Javier?