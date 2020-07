Javier Moreno no mejora a Gallego-Díaz: El País enfoca el asesinato de un niño a manos de su madre como si ella no hubiera tenido nada que ver

A lo largo de este 6 de julio de 2020 una noticia acaecida en el centro de Madrid nos estremecía.

Según la última hora de varios diarios nacionales, una madre había matado a su hijo de tan solo 6 años y posteriormente se suicidaba en un hostal de la capital de España.

Pero El País, en su primera versión, no lo contaba así. Su primer titular era ambiguo y enigmático y provocaba que las especulaciones y las interpretaciones se disparasen. «Hallados los cadáveres de una madre y su hijo en un hostal de Madrid».

Así visto, daba la sensación que la madre no había tenido nada que ver en el cruel asesinato de su hijo.

Os voy a explicar la diferencia entre activismo y periodismo. El País hace activismo. El Español, El Mundo y ABC hacen periodismo. pic.twitter.com/NTG7v4jjhh — Cristian Campos (@crpandemonium) July 6, 2020

Los lectores no salían de su estupor:

Lo mató porque era suyo.

Dice la nota encontrada, que los Serv.Soc. se lo iban a quitar. Una víctima más de violencia matriarcal. Se que rechina leer esto, igual que leer violencia machista, y no por repetirlo mil veces será verdad.

La violencia no tiene género.

Propagandistas/❤ — Jaulbo 🔻 (@jaulbo) July 6, 2020

Imposible, las mujeres jamas hacen estas cosas, seguro que ha influido el heteropatriarcado o la extrema derecha o se le ha aparecido Franco. — Persona_NoN_Grata (@FGold13) July 6, 2020

Pongamos de titular «hallados los cadáveres de una mujer y su hijo», obviemos que fue la madre. Así podremos dejar abierta la vía de que fue el padre quien las mato. Somos unos genios ! — ThebaldE (@thebalde) July 6, 2020

Os corrijo el titular: «Mujer m∆t∆ a su hijo y se suicida». ¿A que no era tan difícil? — Taksón Select Road (@TaksonR) July 6, 2020

Correcto. Y presuntamente es asesinato del niño a manos de la madre, que después se habría suicidado.

Ahora a hacer lo mismo cuando el presunto culpable es un hombre. — Lampinho ⚕️ 📷🕹️💚 (@Lamp1nho) July 6, 2020

Qué cautela según quién se sospeche que ha perpretado el delito… — ᗪ乇ᐯ卂丂ㄒ卂ᗪㄖ尺 (@Devasta90362119) July 6, 2020

Sois una infamia. No se hallan cadaveres, ella ha matado a su hijo y luego se ha suicidado. Medio más infecto del Estado. Con lo que fuisteis. Así tenéis una deuda de 1200 millones. — Lorentzo 🐸 (@drant13) July 6, 2020

VOX: «La violencia no tiene género»

El pasado 24 de junio de 2020, el grupo parlamentario VOX volvía a defender desde el Congreso que la «violencia no tiene género», oponiéndose así a los postulados del Gobierno socialcomunista y en concreto del Ministerio de Igualdad, que condenan al hombre en el 100% de los casos.

Aquel día, Macarena Olona, diputada de la formación de Abascal, casi a gritos, decía lo siguiente:

¡Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña del sufrimiento y de la violencia o del maltrato! ¿Dónde está el límite, señores del partido socialista?

Pretenden arrinconar a VOX pero en realidad las mujeres les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos?

El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Afirmo, y es un honor hacerlo aquí, la violencia no tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón y no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias.