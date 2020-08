Pillan a Marhuenda comiendo con Iván Redondo y Ussía lo ‘guillotina’: «En La Razón mandan Sánchez, Iglesias y Rasputín»

Una imagen vale más que mil palabras.

En las redes sociales se volvió viral una fotografía donde se ve plácidamente en una mesa comiendo al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y a Iván Redondo, jefe del Gabinete de Pedro Sánchez.

Los usuarios justificaron, a través de la instantánea, la suavización de la línea editorial de La Razón con el Gobierno del PSOE-Podemos, así como las difíciles decisiones como la salida de Alfonso Ussía.

“Ahora entiendo todo…. Alfonso Ussía, como ve, nada es casual y aquí tiene la respuesta a muchas de sus preguntas …. el Gobierno manda en ese periodicucho”, afirmó un usuario de Twitter.

Ussía aprovechó su respuesta para pasar por la ‘guillotina’ a Marhuenda.

“Lo supe tarde, pero así es. Mandó Zapatero, mandó Soraya, mandó Rajoy , y ahora mandan Sánchez, Iglesias y Rasputín. El que no ha mandado jamás ha sido Marhuenda, buen y eficaz subalterno”.

Lo supe tarde, pero así es. Mandó Zapatero, mandó Soraya, mandó Rajoy , y ahora mandan Sánchez, Iglesias y Rasputín. El que no ha mandado jamás ha sido Marhuenda, buen y eficaz subalterno. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) August 1, 2020

«La Razón es sólo una coartada»

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Alfonso Ussía reconoció que “soy un depurado del poder. Tuve una conversación muy dura con los dueños de La Razón cuando compraron laSexta y les dije ‘que no se podía intentar poner los huevos en todas las cestas’. En aquella época todavía La Razón tenía independencia de laSexta”.

El periodista, que reconoció que “sabía que iban a por mí y que querían mi cabeza”, indicó que «en Atresmedia lo único que interesa es el dinero que se gana con las televisiones, La Razón es sólo una coartada»

Sus diferencias llevaron a una ruptura profunda. «He sido censurado. Marhuenda mintió. No fue la única vez pero esta última a diferencia de las otras venía precedida de la decisión del Consejo de Administración de buscarme las cosquillas para que yo me fuera», matizó a este diario.