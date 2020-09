Telefónica se alía con Prisa y el Gobierno y premia al catalanista Buenafuente y al separatista Roures

Andreu Buenafuente acaba de recibir el Premio Nacional de Televisión por su programa Late Motiv, que se emite en Movistar+. Lo que en principio no pasa de ser una noticia de relumbrón para cualquier profesional de la televisión, resulta que tiene un trasfondo que atufa a mejunje y a un compadreo político-económico de mucho cuidado.

Resulta que entre los miembros del jurado figura un tal Sergio Oslé, a la sazón presidente de Movistar+, por lo que ahora el olor empieza ya a ser considerable. También resulta que la productora del programa ganador es Mediapro, tras adquirir El Terrat de Buenafuente, el año pasado… Ahora el olor ya resulta insoportable.

Tan insoportable que se extiende por los pasillos de Telefónica, donde los comentarios son mayoritarios y van en la misma línea: Mediapro está monopolizando las producciones y el presupuesto televisivo del grupo, dejando las migajas para los demás. Nadie lo impide, es más, parece que se favorece a la empresa del independentista declarado Jaume Roures.

Si a esta ponzoña ‘nacionalseparatista’ televisiva se unen Broncano y la Cadena SER, porque la productora del presentador trabaja para la emisora de PRISA, resulta (y otro más) que tenemos una conspiración políticoeconómico del rojerío más exquisito que ríete tú de la histórica judeomasónica: esta, al menos, no se autopremiaba.

De esta forma, Andreu Buenafuente se ha hecho con el Premio Nacional de Televisión, según anunciado este pasao martes 15 de septiembre el Ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de sus redes sociales. La dotación es de 30.000 euros.

La razón que se esgrime para otorgar este premio que ‘huele’ es su «versatilidad» durante su trayectoria profesional en diversos formatos como productor, presentador e intérprete: «Ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia».

«Se acaba de fallar el Premio Nacional de Televisión que concedemos desde el Ministerio de Cultura y Deporte. El jurado ha decidido, por unanimidad, otorgárselo al gran Andreu Buenafuente«, detalla el ministro en su Twitter. «Le he llamado para comunicárselo y para felicitarle. Quiero hacerlo también por aquí: enhorabuena, maestro!», concluye Uribes su mensaje.

Minutos después, el galardonado también se ha pronunciado a través de la misma red social: «Muchas gracias, Ministro. No hubiera llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todas y todos».