Podemos, a lo importante (para ellos): Irene Montero cambia el nombre al Instituto de la Mujer

España registra la cifra más alta por coronavirus desde el mes de abril y aquí, lo relevante para Podemos es cambiar el nombre al Instituto de la Mujer que pasará a llamarse «Instituto de las Mujeres».

Así lo anunció este 6 de noviembre de 2020 la diputada del partido morado, Noelia Vera, durante su intervención en la Comisión de Igualdad del Congreso, donde aseguró que esta modificación «simboliza la pluralidad de las mujeres y recoge los avances en la reflexión feminista que nos alejan la idea singular de ‘mujer’.»

El mensaje ha recibido multitud de mensajes que afean al ministerio de Montero la inversión de dinero público en este tipo de modificaciones que no aportan nada a la sociedad, y más teniendo en cuenta la delicada situación en la que se encuentra el país a causa de la pandemia por coronavirus.

Esa es S no es pluralidad,es de la Sumisión de la Misoginia2.0

No nos engañáis @Inmujer.

No nos representáis ni a las mujeres biológicas ni a las transexuales,a quienes hemos acompañado durante décadas.

Legislado en base al sentir masculino ➡️burka, ablación, niñas casadas…

— Maro Casanova (@maro_casanova) November 6, 2020