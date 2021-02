Apoteósica respuesta de Losantos a los ataques de Iglesias desde el Congreso: “Eres vago, mentiroso y muy poquita cosa”

Pablo Iglesias salió muy zarandeado de la sesión plenaria en el Congreso este 17 de febrero de 2021. Aunque eso, al podemita, hasta le gusta.

En el Partido Popular se fijaron como objetivo en esta ocasión arremeter contra el Vicepresidente Segundo y presionar a Pedro Sánchez con las patrañas del podemita y sus esbirros. Pablo Casado lo intentó primero y Teodoro García Egea se abalanzó contra Iglesias después.

Pero como Pedro y Pablo hacen lo mismo en el Congreso, responder a lo que ellos quieren y no a lo que les preguntan, pues es como si no pasara nada. Así que el podemita se salió por la tangente y metió en el ajo -en su ataque al PP- a Federico Jiménez Losantos. Para ello, Iglesias, que de todo se queda con lo que le conviene, se apoyó en los últimos testimonios de Luis Bárcenas en los que asegura que hubo una partida de dinero para Libertad Digital, para que allí se insistiera en la vertiente no oficial de la autoría de los atentados del 11-M en Madrid:

A mí no me parece normal pagar al medio de Jiménez Losantos para que mienta sobre la autoría del 11-M. Ustedes vienen al Congreso de los Diputados a insultar y a patalear.

De modo que el aludido apenas tardó unos minutos en responder a su rival, y lo hizo leyendo el auto del juez Ruz en relación al asunto. Federico Jiménez Losatos, dede EsRadio, ya se podrán imaginar, en una respuesta apoteósica, con varias descalificaciones mediante: