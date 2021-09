La rabia de Echenique contra un periodista que le pregunta por el ‘Pollo’ Carvajal y el ‘cagazo’ del resto de la profesión

No les gusta que la prensa crítica ejerza su trabajo. Hasta ahí ya lo sabíamos. Pero lo lamentable es el ‘cagazo’ casi ecuánime del resto de la profesión cuando Pablo Echenique ha insultado a un periodista de ‘Estado de Alarma’. Hubo una excepción, la del corresponsal de Onda Cero.

Echenique reaccionaba con toda la rabia del mundo cuando ha sido preguntado en el Congreso por un reportero de ‘Estado de Alarma’ sobre las revelaciones del conocido como ‘Pollo’ Carvajal vinculando a Podemos con el chavismo venezolano. «Yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad».

El periodista de ‘EDA’ replicó que: «La falta de respeto es también la de los compañeros que nunca me dan paso. Que no seamos un medio palmero no nos convierte en menos periodistas».

Ante eso, Echenique insistió: «Tengo mucho respeto por tus compañeros que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar».

⚫ Echenique insulta al periodista de @edatvoficial @JosuBarcenas por preguntarle por el «Pollo Carvajal». ➡️ Sus ruedas de prensa eran plácidas hasta nuestra llegada al Congreso, pero ahora se tiene que enfrentar a las preguntas que nunca le hacían. Y le escuece. pic.twitter.com/F6pkqUuqmM — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) September 21, 2021

El corresponsal de Onda Cero se solidariza con su compañero y le repite a Echenique la misma pregunta

Ante el silencio de la mayoría, el corresponsal de Onda Cero José Ramón Arias ha utilizado su turno para repetir la misma pregunta del periodista de ‘EDA’ que quedó sin contestar por parte de Echenique.

«Soy un periodista de Onda Cero, llevo 25 años de profesión, no sé si me considero un periodista de verdad pero me gustaría que respondiera la pregunta del compañero».

El único compañero que se ha solidarizado públicamente con el ataque de @PabloEchenique a @JosuBarcenas de @edatvoficial y le ha repetido la pregunta ha sido @Joss682008 de @OndaCero_es. Muchas gracias por defender la libertad de prensa en el Congreso. El resto guardaron silencio pic.twitter.com/vmirvX0KtB — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) September 21, 2021

Echenique enmudeció: «Por deferencia a usted lo haré. Llevamos una década con estas cloacas, se dice que recibimos financiación de Venezuela, de Irán y de Mordor, que se quite de la cabeza que esto hace daño a Unidas Podemos, la gente no compra basura de las cloacas. Esto hace daño al oficio noble del periodismo porque se difunden cosas que no son verdad».

‘El Pollo’ Carvajal empieza a ‘cantar’ sobre Pablo Iglesias y Bildu: Promete entregar las pruebas al juez

Hugo ‘El Pollo’ Carvajal ya empezó a ‘cantar’ en la Audiencia Nacional.

El exjefe de los Servicios de Inteligencia señaló, durante su declaración, a Pablo Iglesias y a figuras próximas a EH Bildu, según confirman a Periodista Digital. Sin embargo, han preferido no desvelar mucho más ya que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decretado secreto de actuaciones en torno a la declaración.

En Podemos comienzan a sentir miedo por si canta el Pollo Carvajal. pic.twitter.com/zBLfELLLab — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 21, 2021

Es importante recordar que ‘El Pollo’ Carvajal acudió este lunes 20 de septiembre hasta la Audiencia Nacional por voluntad propia, donde habló durante poco más de una hora sobre los vínculos de ETA, las FARC y el régimen de Venezuela, donde salieron nombres como el del exlíder de Podemos y antiguo vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, se trata del primer ‘capítulo’ de los secretos que desvelará el chavista para intentar evitar la extradición a Estados Unidos, que sigue congelado por orden de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en tanto se resuelve definitivamente la petición de asilo, desestimada en 2019 pero que no se había notificado hasta ahora.