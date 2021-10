Zasca: Espinosa de los Monteros (VOX) da un repaso a la periodista María Llapart (LaSexta)

La primera gran bola soltada en público, la lanzó sin ponerse colorada la periodista Ana Pastor, cuando respondió tan fresca a Marie Le Pen, durante una entrevista en LaSexta, que ella «acogía a inmigrantes en casa».

Le faltó a la esposa de Antonio García Ferreras puntualizar que lo hacía en la condición de ‘empleada doméstica’, para lavar, planchar, limpiar, fregar y cuidar al niño.

Eso fue en marzo de 2014 y desde entonces, la cadena donde manda su marido, la misma que apoyó a rabiar a Podemos y ahora anda entregada a Pedro Sánchez y compinches, ha convertido la inmigración en un tema central.

Fiel a la línea oficial y cumpliendo órdenes, la periodista María Llapart, que traíá de casa la pregunta redactada, intentó poner en un brete a Iván Espinosa de los Monteros con ese asunto.

Todo después de que el portavoz de VOX en el Congreso dijera:

″¿Todos los inmigrantes cometen delitos? No. Cometen delitos cuatro veces más que los españoles. ¿Todos los españoles cometen delitos? No. ¿Todos los hombres son maltratadores? No. Pero los extranjeros cometen cuatro veces más de delitos que los españoles en proporción a su tamaño”.