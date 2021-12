Orlando Avendaño: “Es una tragedia la llegada del comunismo a Chile”

Orlando Avendaño es periodista y escritor de origen venezolano. Actualmente es el coeditor jefe de ‘El American’.

Este 29 de diciembre de 2021 participa en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, para analizar las claves de la llegada al poder de Gabriel Boric en Chile.

“Es una tragedia. Desde 1973, un comunista radical no estaba en el Palacio de la Moneda. Obviamente hubieron gobiernos socialdemócratas, con bases de izquierdas. Pero no un comunista ideologizado y dogmático como lo que va a ocurrir ahora con la llegada de Gabriel Boric. Es una tragedia en dos vías. La primera, es que los que venimos impulsando el capitalismo como fórmula exitosa, hemos utilizado a Chile como una referencia. Hemos perdido ese modelo y esto nos deja una lección que es que las cifras no bastan”.

“No es suficiente que haya plata en el bolsillo, la batalla también es cultural y eso nos lo enseña Chile. En el otro sentido, es una tragedia por lo que significa Chile para la región: venía siendo el país más próspero y poderoso de la región, obviamente sin considerar a Brasil, Colombia o Argentina. Y perderlo en manos del comunismo, es una tragedia”.