Vicente Gil: “Irene Montero y Alberto Garzón son vagos y trabajan poco”

Decidir quién es el ministro más zángano del Gobierno PSOE-Podemos es complicado teniendo en cuenta la pandilla con la que Pedro Sánchez ha formado su Ejecutivo. De lo malo, lo peor.

Al cierre del 2021, las carteras de Igualdad y Consumo, dirigidas por Irene Montero y Alberto Garzón, respectivamente, son las que menos propuestas han llevado al Consejo de Ministros. Y, en cambio, pillan un buen pellizco en el reparto presupuestario.

Vicente Gil, periodista de OKDiario y colaborador habitual de las tertulias de Telecinco, critica en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital, la gestión de los ministros del Gobierno y analiza la actualidad del momento.

«Son vagos trabajan poco y no leen papeles. Esta gente ha vivido en su mundo de ‘yupi’ y cuando les toca meterse en la administración y lo que da pavor es que, por ejemplo, Irene Montero gestiona 500 millones de euros de presupuesto, te echas a temblar. No saben, no quieren saber y lo único que quieren es cobrar a final de mes, sin escribir un papel, sin hacer nada«.