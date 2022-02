Una esbirra del Consejo de Informativos de TVE la lía parda defendiendo la funesta gestión de Rosa María Mateo

Sostenía el ilustre José María García una máxima ante aquellos medios que enfocaban una información sin confirmar fehacientemente los hechos acontecidos.

Ese aserto rezaba que «la realidad no te estropee un buen titular».

Aunque en este caso concreto podría ‘actualizarse’ el adagio con el hecho de que los datos no te chafen un buen tuit.

Y eso es lo que le ha sucedido a Paqui González, periodista de TVE en Canarias, que, como vicepresidenta del Consejo de Informativos, ha salido a dar la cara por Rosa María Mateo y también por el actual presidente de la casa, José Manuel Pérez Tornero.

Su furibunda defensa venía a cuenta de la pésima audiencia que mes tras mes viene registrando la cadena pública.

Para la reportera todo tenía una explicación. Y la misma se reducía a endilgarle la culpa al Partido Popular, a pesar de que esté legó en manos de los socialistas una televisión que lideraba audiencias:

En los 6 años de la etapa del PP, la 1 de TVE perdió 4 puntos de share. En los 3 años de Mateo, un punto. Y en el último año, desde el 24 de febrero de 2021, ha cedido 8 décimas: de 9,4 a 8,6. Esto no va de marca, va de proyecto. pic.twitter.com/zub4tAaPnQ

Los compañeros de Plataforma TVE Libre salieron a contestarla con celeridad y a recordarle cuestiones obvias sobre quién fue la culpable del hundimiento en las audiencias:

La compañera Paqui empaña su buen trabajo en La Palma con esta interpretación de parte de la realidad, se supone que por su papel en @CdItve , que aún no ha abierto un expediente x @LasClavesTVE de anoche. Con Mateo dejamos de ser líderes y bajamos del 10 con mínimos históricos https://t.co/5PdEuef3iv

Gemma de Andrés, que fue responsable de informativos en Andalucía tanto con el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero como con el PP de Mariano Rajoy dejó claro que González mentía en su mensaje:

Esto es mentira y me avergüenza muchísimo verlo escrito Ahí están las audiencias archivadas para demostrar que mientes Durante la época del #PP fuimos líderes absolutos de audiencias durante 22 meses consecutivos #Mateos trajo el descrédito y la huida consecuente de la audiencia

Francisca González respondía de manera aviesa y sin dar datos que rebatieran a De Andrés:

Y esta, por supuesto, no se achantó y replicó nuevamente a la vicepresidenta del Consejo de Informativos:

Pideselas al Consejo de Administración o a @Carmensastre12 e infórmate bien antes de tirar por tierra el trabajo de compañeros que cumplimos de sobra con el servicio público Ahora no nos ve nadie Se ha dilapidado una poderosa herencia que es nuestro pan

El chorreo fue magistral cuando otros entraron a la pugna:

Yo no soy del PP ni de VOX, pero me da vergüenza que lo que me enseñaron los principios de la izquierda, los estáis pisoteando cuatro inútiles e ignorantes

