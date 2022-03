Cárdenas flipa ante la negativa de Ribera de convertir a España en el referente del gas en Europa

Como diría un clásico, es para miccionar y no echar gota.

Javier Cárdenas, en ‘Levántate OK‘, flipa este 11 de marzo de 2022 con el empecinamiento de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de negarse a impulsar el proyecto que convertiría a España en el referente continental en materia gasística.

La también vicepresidenta tercera del Gobierno de España tiene bloqueado el gasoducto Midcat que podría conectar las gasificadoras españolas con todo el continente y que vendría de auténticas perlas ante la situación provocada por el sátrapa ruso Vladímir Putin con la invasión de Ucrania.

El comunicador no daba crédito a la tozudez de Ribera:

Claro, como es ministra, puede decirlo, aunque sea una cateta y no tenga ni puñetera idea de gasoductos porque esta mujer es licenciada en Derecho y yo juraría que en esa facultad no les explican mucho acerca de gasoductos ni de petróleo. No es un tema prioritario. ¡Qué venga una persona a decir una estupidez, una persona que además es licenciada, y más en una carrera como Derecho, se le presupone una inteligencia! ¿Qué te puede llevar a no querer que España sea el referente de Europa para que dependan de nosotros?