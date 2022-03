Matan a balazos a un periodista estadounidense en Irpin, a las afueras de Kiev

En la ‘bruma’ que rodea siempre la guerra, será complicado determinar con exactitud quién o quienes apretaron el gatillo.

El Gobierno de Zelensky culpa a Rusia y el Kremlin acusa a Ucrania

En cualquier caso, Brent Renaud falleció en acto de servicio buscando la verdad.

Renaud, periodista y director de documentales estadounidense, de 50 años, tenía experiencia en cubrir situaciones de guerra.

Había documentado las guerras de Irak, Afganistán y Libia, y ahora se encontraba en Ucrania para informar acerca de ese conflicto en el corazón de Europa.

Este domingo 13 de marzo de 2022, cuando atravesaba en coche un control de carreteras en Irpin, localidad situada a 25 kilómetros de Kiev, junto con el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo y su conductor ucranio, su vehículo fue tiroteado.

Renaud recibió un balazo en el cuello que le mató, mientras sus dos compañeros de viaje resultaban heridos.

Es el segundo reportero que muere cubriendo la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa del pasado 24 de febrero.

El operador de cámara ucranio Yevhenii Sakun perdió la vida el pasado 2 de marzo en el bombardeo de la torre de comunicación de Kiev.

“Estábamos cruzando el primer puente en Irpin”, ha explicado Arredondo en un vídeo grabado mientras era atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt, en Kiev.

“Íbamos a grabar a otros refugiados que estaban saliendo [de la localidad]. Alguien nos ofreció un coche para llevarnos al otro puente y, al cruzar el puesto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, pero siguieron disparando. Mi amigo Brent Renaud tenía un tiro en el cuello y se quedó atrás. Nos separamos”.

🇺🇦🇷🇺 | GUERRA UCRANIA-RUSIA: El fotógrafo colombiano-americano Juan Arredondo, de 45 años, es el periodista herido en el ataque en el que ha muerto Brent Renaud.

La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del tiroteo.

En un primer momento, se divulgó que Renaud trabajaba para The New York Times, un extremo desmentido por ese periódico, que precisó que el periodista había colaborado con ellos en el pasado, pero que no estaba cubriendo la guerra de Ucrania para esa cabecera.

El diario atribuyó el equívoco al hecho de que el director de documentales llevaba encima en el momento de su muerte un carné de prensa antiguo que lo identificaba como su colaborador.

Con la muerte de Renaud son ya 11 los periodistas muertos en Ucrania desde 2014, año en el que se desató el conflicto en la región del Donbás, en el este del país.

Poco después del fallecimiento del camarógrafo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer el ataque, mientras que el Gobierno de Estados Unidos prometió que habría “consecuencias apropiadas” y apuntó que está en contacto con las autoridades ucranias para lograr más información sobre el incidente.

Según su página web personal, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano Craig en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido el prestigioso premio Peabody por su trabajo.

“Estamos impactados y tristes por la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud en Ucrania. Este tipo de ataques son completamente inaceptables y son una violación de la ley internacional”, dijo en un comunicado el director de programa del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Martínez de la Serna.

El ataque en el que ha muerto Brent Renaud estuvo precedido por otros contra periodistas en los 18 días que dura esta guerra. El 26 de febrero, el reportero Stefan Weichert y el fotógrafo Emil Filtenborg Mikkelsen, del periódico danés Ekstra-Bladet, se dirigían a informar sobre un jardín de infancia bombardeado en la ciudad nororiental de Ohtyrka cuando su coche fue tiroteado y ambos sufrieron graves heridas de bala a pesar de llevar chalecos antibalas.

El 4 de marzo, un equipo de la cadena Sky News tuvo que ser evacuado después de que sus cinco integrantes sufrieran otro tiroteo, que atribuyeron a las fuerzas rusas, en Bucha, cerca de Kiev.