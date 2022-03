Jesús Cintora lloriquea en un libro tras su despido en TVE y ataca a Pedro Sánchez

¡A buenas horas mangas verdes!

El periodista Jesús Cintora, despedido de TVE, busca ajustar cuentas en ‘No quieren que lo sepas‘ con quienes considera culpables de su salida de ‘Las cosas claras‘.

Uno de los que está en el punto de mira es Pedro Sánchez.

Tanto es así que el entorno del comunicador soriano recuerda que el hoy presidente del Gobierno no dudó en llamarle cuando en 2015 fue echado de ‘Las Mañanas de Cuatro‘.

El presentador, según esas fuentes, lamenta que ahora que ha sido liquidado de la televisión pública nadie se haya puesto en contacto con él.

Y salen a la palestra otros dos nombres que se pusieron de perfil tras la patada en salva sea la parte a Cintora: Pablo Iglesias y Yolanda Díaz.

El comunicador de Ágreda (Soria) asevera que su máxima siempre ha sido la de contar las cosas tal y como son, olvidando, eso sí, los acosos a Mariano Rajoy o intentar endilgarle a Isabel Díaz Ayuso fiestas en pleno estado de alarma… que se tenían lugar en Barcelona.

Dice que cuando se es incómodo al poder al final se intenta acabar con el periodista crítico:

Contar lo que pasa es contar la verdad, aunque duela, pero si duele a quienes tienen poder o están acostumbrados a comprar y torcer voluntades, pueden reaccionar intentando eliminar al mensajero. Y lo eliminan ellos o quienes medran cuidando a esos poderosos pensando en un intercambio de favores: yo le obedezco y él no me toca e incluso puede echarme una mano para ascender o protegerme. ¿Así funciona el tinglado? No siempre, pero en lamentables ocasiones, que son demasiadas, sí.

Reconoce, ahora que está pasando frío laboral, que hay imposiciones de los partidos a la hora de conformar la nómina de tertulianos que aparecen por la pequeña pantalla:

Me han preguntado alguna vez si los partidos políticos intentan imponer a tertulianos de cabecera en los programas. Lo cierto es que sí he recibido más de una vez llamadas en ese sentido y he de decir que siempre he puesto por encima el perfil que me parecía mejor para el programa, no el que los partidos quisieran. Faltaría más.