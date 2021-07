El panfleto de Dina no digiere el despido de Cintora y vomita bilis contra Griso, Ferreras y Ana Rosa

Tiene muy mal perder y no se molesta en disimular la rabieta.

El panfleto de Dina Bousselham, la que fuera asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como europarlamentario de Unidas Podemos en Bruselas, ha salido con toda la artillería a cargar contra Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Antonio García Ferreras.

La Última Hora considera poco menos que intolerable que estos periodistas puedan permanecer en pantalla mientras que a Jesús Cintora se le haya dado boleta de La 1 de TVE.

El digital podemita, tomando como referencia los datos del 21 de julio de 2021, ofrecidos por la consultora Kantar Media, esgrimió que:

Lo que parece obviar el medio de Dina Bousselham es que tanto los programas de Ana Rosa Quintana como de Susanna Griso arrancan a las nueve de la mañana, con lo que la comparativa es imposible con un espacio que empezaba sobre las 13 horas como era el de Jesús Cintora.

Por supuesto, el medio podemita obvia reconocer que Cintora se dedicó a actuar como un mero comisario político, pero, paradójicamente, acusa a TVE de haber perseguido políticamente al presentador de ‘Las Cosas Claras’:

Eso sí, también ha habido críticas al medio y a la propia consultora por manipular los datos de audiencia para que el resultado diera muy favorable a Cintora:

No se puede tener menos vergüenza que vosotros @LUH_noticias

No, Jesús Cintora NO aplasta la audiencia de los programas de Ferreras, Ana Rosa y Susanna Griso. Básicamente porque cogéis el tramo final de Cintora donde NO COMPITE CON ELLOS, MANIPULADORES https://t.co/d9RESptLgC

— Señor Burns (@xpiyama) July 23, 2021