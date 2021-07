El circo duró hasta el último día: Javier Aroca muestra en directo su carta de despido del programa de Cintora

Dantesco momento el de este jueves 22 de julio de 2021 en el último programa de ‘Las cosas claras‘ en TVE. El espacio informativo de Jesús Cintora se despedía de la parrilla tras la decisión de la cadena pública de cancelarlo para ser sustituido por un nuevo magacín sin contenido político.

Han sido 173 programas de un coste altísimo para las arcas públicas trufados de momentos polémicos, escándalos y sesgos informativos. Y como no podía ser menos, el circo duró hasta el último día.

En un momento determinado, Cintora paró el programa para destacar que Javier Aroca acababa de recibir en directo una carta de parte de los responsables de TVE.

“Tienes una noticia, has recibido un papel”, ha afirmado en tono jocoso Cintora. “Sí, he recibido un papel”, ha respondido Aroca. ”¿Se puede ver el papel?”, ha preguntado el presentador.

“No, que me han despedido. Como todos los días. Aquí está mi contrato y mi despido. Me da risa porque los que venimos aquí seguramente a veces recibimos algún tipo de misiva, poniendo en duda incluso nuestro voto de pobreza, porque pensarán que aquí ganamos un dineral y estamos ya asegurados. Esto no es una puerta giratoria. Aquí venimos y cuando venimos te dan el papelito y hasta luego Lucas”, ha dicho entre carcajadas el periodista.

Jesús Cintora se despide con una puñalada trapera al PSOE y denunciando ser víctima de “una cacería”

Jesús Cintora decidió morir matando en su último programa como presentador de ‘Las Cosas Claras’.

A lo largo de toda la transmisión, el periodista se encargó de darle todo el dramatismo a su despedida y soltó coletillas constantemente como «nos cierran», «nos echan» y «nos despiden”.

Además de buscar el piropo fácil entre sus tertulianos y colaboradores, Cintora aprovechó para lanzar dardos envenenados a varias personas. Por ejemplo, a quienes le han atacado desde dentro de RTVE.

«Yo no decidí externalizar esto, lo decidieron algunos compañeros de Televisión Española. Me he dejado la piel, me hubiera gustado que se me hubiese defendido más o que no se me hubiera atacado».

«Hay gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas, no las acepta», ha señalado en alusión, quizás, a políticos como Pablo Echenique, que ha llegado a hablar de «purga» en las redes sociales para aludir al final del programa.

El presentador de ‘Las cosas claras’ ha puesto el broche con un apunte: «Nosotros hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace cosas más gordas. Sean honestos, sigue la televisión». Sin embargo, no es secreto para nadie que su programa venía marcado por una línea ideológica que buscaba beneficiar a Podemos.

El presentador también aprovechó para lanzar una puñalada trapera al PSOE, aunque no le citó directamente.

Discretamente ha sacado a relucir su despido de ‘Las mañanas de Cuatro’ en el año 2015, afirmando que «les cerraron con un Gobierno y ahora les cierran con otro». Un golpe a los socialistas, quienes favorecieron a la salida de un presentador totalmente dedicado a los intereses de su principal socio, el partido de extrema izquierda.

Para evitar levantar ampollas entre los socialistas más cercanos a Podemos, Cintora matizó que «hay buenos y malos en todos los partidos», así como que “en el PSOE hay gente muy digna que no tiene que ver determinadas decisiones» y que «igual estas decisiones tienen más que ver con una persona que con el partido».

Cintora ha aprovechado sus últimos minutos en TVE para quejarse de una «cacería» permanente e incluso ha invitado a sus críticos a ver su «expediente» profesional.