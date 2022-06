Feijóo y Abascal camino a La Moncloa: Las elecciones de Andalucía anticipan el fin de la era Sánchez

Cada vez falta menos para un cambio de gobierno.

Mientras vemos a un Pedro Sánchez desorientado, dando patadas de ahogado, y rompiendo el Estado para complacer a sus socios independentistas y poder seguir sentado en La Moncloa hasta el fin de su legislatura, en el otro lado de la balanza está el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo cada vez más consolidado y dando la estampa de un verdadero presidente de Gobierno.

En el medio, están las elecciones de Andalucía y a tenor de todas las encuestas, el cambio se consolida en la región más poblada de España, ya que todos los sondeos dan como ganador -con holgura- al candidato del PP, Juanma Moreno. Y aunque las encuestas no se deben seguir ciegamente, y Moreno no se confía, en este caso parece que muestra una clara tendencia: la gente está harta de los socialcomunistas e incluso, muchos que se denominan de izquierda votarán por el candidato popular.

Y razones no faltan: una inflación que no deja de subir, el desempleo por las nubes, índices de delincuencia que aumentan y lo que obtienen como respuesta los españoles de la Administración Sánchez son excusas y mentiras, un día sí y otro también. Pero ya no calan.

Andalucía puede terminar de reforzar la tendencia que se inició en Madrid con el triunfo aplastante de Isabel Díaz Ayuso y se fortaleció en Castilla y León con la victoria de Alfonso Fernando Fernández Mañueco, en compañía de VOX.

Y es que en el sur de España, es probable que la llave que abra las puertas del Gobierno, sean verdes. El partido de Santiago Abascal es cada vez más instrumental para el derribo de los socialcomunistas, que tienen al país camino al despeñadero. Ante esto, es normal que busquen formar parte de los gobiernos que ayuden a conformar. Y es bueno, porque les ayuda a madurar políticamente y a entender que lo que se hace y dice desde el poder tiene un peso distinto a cuando se es oposición.

Lo cierto es que el peor gobierno que hemos podido tener en un período tan complicado marcado por una pandemia y ahora por una guerra, parece que se encuentra en el añadido y abajo por tres goles. Tanto PP como VOX deben apretar y estar vigilantes para evitar que alguien como Pedro Sánchez, a quién no le importa sacrificar y entregar a quién sea y lo que sea para seguir en el poder, tenga otra legislatura. Ni las cuentas ni las instituciones soportarían semejante escenario.

Alfonso Rojo reflexiona en ‘El Repaso’ de este miércoles, que “han pasado sólo cuatro años desde que Pedro Sánchez se metió de ‘okupa’ en La Moncloa y he puesto énfasis en el ‘solo’, porque se me han hecho larguísimos. Eternos. Fatigosos. Insufribles”.

“Cuesta creer que este mentiroso impenitente cosechara siete millones y medio de votos hace cuatro años. Hoy, sólo genera desconsuelo, desamparo, desaliento y mucho cabreo”.

Este y otros asuntos serán tratados en ‘La Segunda Dosis’ de este 1 de junio de 2022, junto al director de El Confidencial, Nacho Cardero; el director de elcatalán.es, Sergio Fidalgo; el economista, Eduardo Bolinches y el periodista, Benjamín López.