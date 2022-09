Lastra (PSOE), como una posesa contra Griso por acusar a Sánchez de adulterar el debate con Feijóo

Clara y directa.

Susanna Griso no ahorró en calificativos a la hora de analizar lo que fue el debate-trampa que Pedro Sánchez le preparó a Alberto Núñez Feijóo en el Senado.

La presentadora de ‘Espejo Público’ (Antena 3) aseguró que el formato pergeñado por el jefe del Ejecutivo, con el visto bueno del presidente de la Cámara Alta, el socialista Ánder Gil, fue poco menos que un abuso y aplicar el reglamento de manera tal que pareciera una moción de censura.

Eso sí, tal y como la periodista de Atresmedia recalcó, «una moción de censura en la que el censurado era el líder de la oposición».

Y es que el mandatario del PP no tuvo siquiera media hora para poder exponer sus propuestas y replicar a Sánchez, mientras que este último gozó de más de dos horas.

Nada más arrancar la entrevista al presidente del Partido Popular, Griso señaló esa diferencia atroz de tiempo entre el inquilino de La Moncloa y el líder del principal partido de la oposición y le preguntó directamente si se arrepentía de haber propuesto ese cara a cara a Sánchez:

¿Se arrepiente el líder del PP de haber retado al presidente en el Senado viendo que iba a hacer tal abuso del reglamento?

Alberto Núñez Feijóo aseguró que él no se arrepiente de haber pedido ese debate en el Senado y cree que es Sánchez quien está arrepentido:

Yo he sido presidente 13 años y no se me ocurre dedicar la comparecencia exclusivamente a la oposición. Se me ocurrirá decir, en todo caso, soy el presidente, estoy haciendo esto, voy a hacer esto, he hecho esto y así veo las cosas. Por tanto, me da la sensación de que si volviésemos a comenzar la comparecencia, el tono, si es que tiene capacidad para cambiar de tono, porque a veces tengo la sensación que tenemos, más que un presidente del Gobierno, a un líder de la oposición.