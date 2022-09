Carlos Herrera tiene suficiente con las «mentiras» de Sánchez en TVE y lo ‘veta’ en la COPE

Con verle en TVE ya tiene más que suficiente.

Carlos Herrera, que hace ya mucho tiempo dejó claro que no tiene el menor interés en entrevistar a Pedro Sánchez, reforzó sus intenciones de no solicitar un cara a cara con el presidente del Gobierno después de escuchar su entrevista con Xabier Fortes en la televisión pública.

El director de ‘Herrera en COPE‘ fue directo a la yugular del jefe del Ejecutivo socialcomunista ante la ristra de bulos y ataques persistentes contra la derecha:

Y ponía un primer corte de la entrevista a Sánchez con Fortes:

Tengo muchos defectos, sin duda alguna los tengo. ¿He cometido errores? También, pero espero haber tenido también algún acierto. Pero hablo claro y no me escondo. Y desde luego hablaré claro a los españoles porque lo que tengo muy claro es que sé que la derecha política, económica y mediática quiere que los progresistas nos rindamos y no nos vamos a rendir.