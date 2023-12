Alfonso Rojo: “Al socialista Sánchez le escriben un libelo que es una máquina de esparcir basura”

Si Periodista Digital fuera un medio de comunicación ‘normal’ y yo un periodista de ‘carril’, tendría que hablarles del cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución, esa que están desguazando en Ginebra los sicarios del PSOE con los de Puigdemont, pastoreados por un salvadoreño experto en narcoguerrillas, pero les juro que no me apetece nada.

Me motiva bastante más el odio sarraceno que Ione Belarra, Pablo Iglesias e Irene Montero profesan a la teñida Yolanda Díaz y la espantada hacia el Grupo Mixto de los cinco diputados de Podemos, pero es un vodevil que dará mucho juego y sobre el que tendremos repetidas ocasiones de disertar en próximos días.

En cualquier caso, ya les adelanto que ninguno de estos facinerosos se va desnudito, porque seguirán cobrando sueldos de relumbrón y al que se quede sin cargo político ya lo colocaran los millonarios directivos del IBEX 35 en un puesto opíparamente remunerado, de esos pillan los que hacen de conseguidores, al estilo Zapatero, Abalos, Bono o Pepiño Blanco.

Me divierte más, hoy, el nuevo libro de Pedro Sánchez.

Se titula ‘Tierra Firme’ y no es un plagio como su tesis, pero tampoco lo ha escrito el jefe del PSOE, sino su amanuense habitual, la ex diputada y ex periodista Irene Lozano.

Un detalle marginal es que lo presentará en sociedad este 11 de diciembre de 2023 el casposo Jorge Javier Vázquez, artífice de aquello de ‘esto es solo para rojos y maricones’, que se coronó de nuevo hace un mes, cuando Sánchez fue investido presidente con los votos de los proetarras, los golpistas y los xenófobos, publicando un mensaje en Twitter que decía textualmente: «Pedro, hazme tuyo una vez más”.

El nuevo libelo de Sánchez, por lo poco que he visto, es un manual de odio, una máquina de esparcir basura: a Isabel Díaz Ayuso la calumnia vinculándola con la supuesta ‘corrupción’ de su hermano, y a Alberto Núñez Feijóo -ahí es nada- lo relaciona con el ‘crimen organizado’ en Galicia, con la Mafia.

Hace falta ser muy miserable para verter tanta inquina y sobre todo desvergonzado, porque el tipo tiene que haber aprobado el texto.

Me cuesta creer que la tal Lozano, que estuvo a la sombra de Pedrojota en El Mundo y a la de Rosa Díez en UPyD, antes de apuntarse al PSOE y pillar, haya tenido la ocurrencia.

No sé como funcionan estas cosas entre políticos, pero si yo fuera Ayuso o Feijóo a este mangante, el protector del Tito Berni, el indultador de malversadores, el colega de prevaricadores y el traidor a la Patria, lo llevaba a los juzgados.

Lo empapelaba antes de emplumarlo.