Alfonso Rojo: «A buenas horas, mangas verdes, descubrís que Sánchez, el PSOE y comparsa son escoria»

Unión del Pueblo Navarro ha descubierto, de repente, que el PSOE y su jefe Sánchez, son ‘escoria’.

Bienvenidos al club, pero permítame decirle señor Esparza que hay que ser muy panoli para no haberse dado cuenta antes.

Porque no hace nada, en febrero de 2022, estaban ustedes a partir un piñón con la basura socialista y hasta expulsaron de UPN a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero, por negarse a votar de la reforma laboral que imponía el ‘okupante’ de La Moncloa.

Y no cuela la excusa que no sabían, no podían suponer o les engañaron, porque desde hace más de cuatro años el PSOE gobierna Navarra con los mismos proetarras a los que ahora entrega la alcaldía de Pamplona.

Hay que ser muy majadero, se milite en el PP, en UPN, en Coalición Canaria o donde sea para alegar que le ha pillado de sorpresa alguna de las tropelías de Sánchez.

Desde la moción de censura contra Rajoy, el 1 de junio de 2018, el traidor opera y se acuesta con los mismos, que no son otros que los herederos de ETA, los xenófobos golpistas catalanes y todo zarrapastroso o chavista que ande suelto por el Congreso.

Si el sujeto lleva 5 años, seis meses, dos semanas y un día abrazado a esa camada siniestra, lo que no es de recibo ni decente es tenderle la mano, pactar con el o fotografiarse a su vera.

Señor Feijóo; si Sánchez quiere una foto, que se la haga con Puigdemont, que es quien manda en el Gobierno de España.

Y vamos a ver si empezamos todos a llamar a las cosas por su nombre.

Progresista soy yo, que quiero lo mejor para España y que mi país progrese de verdad.

No los que sueltan violadores, respaldan a los torturadores chavistas, se abrazan a los asesinos de ETA, sintonizan con los psicópatas de Hamas, promocionan los chiringuitos y usan el dinero del contribuyente para darse la gran vida.

Y ultra no es Abascal, sino el cenutrio que ofende a Israel, desprecia a Argentina e insulta a los democristianos alemanes en el Parlamento Europeo.

No se dejen abducir, señores del PP, por las pegajosas campañas de propaganda y señalamiento de la izquierda, maestra en ambos géneros.

No se confundan: si no existiese VOX, a los que el macarra Oscar Puente, el mastuerzo Patxi Lopez y todo el pesebre mediatíco sanchista estigmatizaría como ‘ultraderechistas’ sería a ustedes.