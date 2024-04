La famosa tiktoker Om Fahad es asesinada a balazos en el centro de Bagdad

Islam, estupidez e intolerancia criminal.

La influencer iraquí Om Fahad ha sido asesinada a tiros fuera de su casa en Bagdad.

El ataque ocurrió en el barrio Zayne del este de la capital este viernes, 26 de abtil de 2024.

El Ministerio del Interior de Irak confirmó en un comunicado que una «mujer conocida en los sitios de redes sociales» había sido asesinada por «asaltantes desconocidos».

Agregó que se había establecido un «equipo de trabajo especializado» para investigar las circunstancias de su muerte.

Fahad, cuyo nombre real es Ghufran Sawadi, fue tiroteada en su automóvil por una sola persona armada que iba en una motocicleta.

El sicario había estado fingiendo hacer una entrega de comida.

🚨🇮🇶ANOTHER ASSASINATION IN IRAQ ✅

Iraqi social media star ‘Influencer’ Om Fahad has been assassinated by Iranian militias of the Hashd Al Shaabi (PMF) today in Baghdad (Iraq)

She didn’t engage in politics or similar but was often attacked by these factions for her 'liberal… https://t.co/u98bYloQBb pic.twitter.com/EcGBcrbC18

— GeoPolitics (@geopolitics52) April 26, 2024