Carlos Cuesta aprieta las clavijas a Casqueiro (El País) por ser un lamebotas del PSOE

Autocrítica cero.

Así son los periodistas serviles con Pedro Sánchez que repiten como papagayos el argumentario que dictan desde Moncloa. No se cortan, y el bochorno que produce escuchar su relato, da vergüenza ajena.

Carlos Cuesta, director adjunto del grupo Libertad Digital, está acostumbrado a lidiar con los tertulianos fieles al sanchismo que defienden lo indefendible tomando por idiotas al personal.

En la mañana de este martes 4 de febrero de 2025, después de hacer una crítica constructiva sobre la derecha, el periodista animó a su compañero de mesa Javier Casqueiro (El País) a hacer lo propio desmarcándose de la hoja de ruta monclovita:

“A mí me encantaría escuchar a alguien, opinadores, etc., del otro lado, criticar por una vez de verdad, lo que es un mandato permanente de mentira. Casqueiro, no vamos a hacer amnistía, amnistía. No vamos a hacer indulto. No vamos a hacer rebajas de sedición. No vamos a hacer financiación singular para Cataluña. Nunca pasaremos, porque es inconstitucional, Cercanías. Nunca pasaremos la inmigración. Da vergüenza. En la derecha somos críticos. A ver cuándo en la izquierda se instaura una mínima crítica”.