No cabe mayor indignidad: Pablo Iglesias utiliza la tragedia ferroviaria en Adamuz para atacar a Bertrand Ndongo

El terrible accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha dejado 39 fallecidos -por el momento- y un centenar de heridos tras la colisión entre dos trenes. El peor accidente ferroviario en España desde el descarrilamiento del Alvia en Santiago en 2013.

Algunos utilizan una catástrofe para comportarse como auténticas aves carroñeras. Es el caso de Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y exvicepresidente segundo del Gobierno, que en la mañana de este lunes 19 de enero de 2026, se valió de esta tragedia para atacar a Bertrand Ndongo, reportero de Periodista Digital.

El expolítico aprovechó la noticia para cargar también desde ‘Las mañanas de RNE’ contra Eduardo Inda y Vito Quiles.

Pronto llegará el momento de conocer los por qué y habrá que escuchar a los trabajadores ferroviarios y sus sindicatos. Ahora toca estar con las víctimas y denunciar a los Inda, los Quiles, los Ngongo, los Abascal y a la basura de buitres que usan el dolor para sacar tajada pic.twitter.com/WiyH7UPNr9 — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) January 19, 2026

Un completo esperpento:

“Entiendo que la pregunta del periodismo es el por qué pero quizá sea pronto para responder a esa pregunta y para responderla habrá que esperar a las investigaciones, escuchar a los sindicatos, escuchar a los trabajadores de los trenes que seguramente tendrán muchas cosas que decir sobre su situación, sobre la situación de las infraestructuras. Pero hoy es un día para estar con las víctimas, las redes sociales han enseñado cosas tremendas, he visto muchos mensajes con fotografías de viajeros en el tren que están difundiendo sus familiares ara ver si alguien les ha visto, y les pueden dar información. También he visto en redes sociales algo que me ha llamado la atención que son los carroñeros de siempre, OKDiario, Vito Quiles, Ndongo… Todos estos escuadristas que se disfrazan de reporteros agresivos y que ya están otra vez aprovechando el dolor de la gente para difundir el odio y creo que es clave ponerle vacuna democrática porque eso no se puede consentir”.

Iglesias tildó a Ndongo de “carroñero” y “escuadrista” asegurando que era el momento de “estar con las víctimas”. Sin ir más lejos, el podemita estaba haciendo lo mismo que estaba criticando, utilizando una tragedia para arremeter contra los periodistas que no son de su cuerda.

Debe tener la memoria muy corta, porque son estos mismos los que, en el desastre de la DANA utilizaron el dolor de las víctimas para atacar al gobierno de Carlos Mazón.