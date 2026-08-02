Los 10 asuntos que agitan el escenario Político y Periodístico en España, este domingo 2 de julio de 2026: Rey, UE, Ceuta...

En pleno verano, cuando muchos daban por amortizada la actualidad política, la torpeza y sectarismo del marido de Begoña y su cuadrilla -puesta dolorosamente de relieve por la invasión marroquí de Ceuta- vuelve a situarse en el centro del debate

. La Casa Real y la Unión Europea han lanzado, casi al mismo tiempo, un serio aviso al socialista Pedro Sánchez .

Mientras Bruselas exige a España que cumpla sus compromisos y proteja las fronteras exteriores de la UE, el Rey manda un mensaje que es un tirón de orejas al Ejecutivo y resalta el descontrol, proyectando una imagen de debilidad que incomoda cada vez más al Gobierno.

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

El Rey y la UE tiran de las orejas al irresponsable Sánchez

La Casa Real y la Unión Europea lanzan casi a la vez un serio aviso a Pedro Sánchez, dejando en evidencia una política migratoria q improvisada, errática y profundamente irresponsable. Desde Bruselas se insiste en que España debe cumplir sus compromisos y garantizar la seguridad de las fronteras exteriores de la UE. El resultado es una imagen cada vez más incómoda para el Gobierno, especialmente tras los episodios vividos en Ceuta, convertida en símbolo de una gestión que ha proyectado hacia Europa una sensación de descontrol y ha colocado a España en una posición de evidente debilidad.

2. SOCIEDAD · MIGRACIONES · POLÍTICA

Nueva crisis migratoria en Ceuta y presión sobre la política de fronteras

La nueva crisis migratoria en Ceuta centra desde ayer la atención informativa y política. Los servicios de noticias han mantenido durante la noche y la madrugada de este domingo la cobertura en directo de la situación en la ciudad autónoma tras una entrada masiva de migrantes en las últimas horas, que ha obligado a reforzar el dispositivo de seguridad y asistencia. Los reportes explican que Ceuta empieza a recuperar cierta normalidad, pero la presión sobre los centros de acogida y el debate sobre la gestión de fronteras siguen en primera línea. La cuestión se ha colado en la agenda nacional en pleno agosto, alimentando discusiones sobre la coordinación entre Interior, Defensa y las autoridades locales, y conectando con la preocupación por la ruta del Estrecho y el impacto de la crisis en otros puntos del litoral sur. El tema se ha convertido en uno de los más comentados en redes y foros de opinión, donde se cruzan argumentos de seguridad, derechos humanos y responsabilidad europea.

3. JUSTICIA · POLÍTICA

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y se reabre el debate sobre la causa

El frente judicial del entorno de La Moncloa vuelve a cobrar fuerza este fin de semana tras conocerse que la Fiscalía ha solicitado la absolución de Begoña Gómez, su asistente y el empresario Barrabés, al entender que no han cometido ningún delito en la causa que se sigue contra ellos. La petición, conocida entre ayer sábado y esta madrugada en los principales medios, ha reactivado el debate sobre la judicialización de la política, la utilización de los tribunales como arma arrojadiza y la independencia del Ministerio Público. Informativos y prensa digital recogen hoy las reacciones de partidos y comentaristas, que se dividen entre quienes ven en el movimiento de la Fiscalía la confirmación de que el caso estaba sobredimensionado y quienes cuestionan la actuación del órgano y piden que se aclaren todos los extremos de la investigación. En redes, el nombre de la esposa del presidente vuelve a ocupar posiciones destacadas, alimentando un clima político ya muy tenso en plena operación verano.

4. SUCESOS · VIOLENCIA DE GÉNERO

Doble asesinato en Mijas: detenido la pareja de la mujer asesinada junto a su hija

La conmoción por el doble asesinato en Mijas y la detención del principal sospechoso ha escalado en pocas horas hasta convertirse en uno de los temas más sensibles del día. Los medios de referencia informan desde ayer de la muerte de una mujer y su hija menor y de la posterior detención de un hombre, pareja de la víctima, como presunto autor del crimen. Las últimas actualizaciones se han conocido a última hora del sábado y en la madrugada de este domingo, con detalles sobre la investigación, la relación del detenido con las víctimas y las hipótesis que manejan los agentes. El caso reaviva el debate sobre la violencia de género, la protección de menores y los recursos disponibles en verano, cuando los servicios se enfrentan a situaciones extremas con plantillas reducidas. Asociaciones y responsables políticos han comenzado a reaccionar en redes y declaraciones a la prensa, mientras la localidad malagueña se muestra devastada por unos hechos que protagonizan titulares y conversaciones en todo el país.

5. POLÍTICA · ECONOMÍA

El Gobierno pierde la votación de la senda de déficit y se abre un choque con Bruselas

En el plano económico, uno de los asuntos con mayor eco este fin de semana es el revés parlamentario sufrido por el Gobierno al perder la segunda votación en nueve días sobre la senda del déficit en el Congreso. La crónica publicada esta madrugada explica que la derrota obliga al Ejecutivo a dejar de lado “la creatividad” presupuestaria y plegarse a las exigencias de la Unión Europea, justo cuando se negocia el encaje del gasto en defensa y en políticas sociales. El asunto enlaza con la presión de Estados Unidos y la OTAN sobre el esfuerzo militar de España, y con la discusión interna entre socios de gobierno y oposición sobre qué partidas deben ajustarse. Economistas y analistas han colocado el tema en el centro de sus columnas de hoy, mientras en redes se cruzan argumentos sobre el impacto que puede tener esta decisión en servicios públicos, inversiones y cumplimiento de las reglas fiscales europeas.

6. POLÍTICA · LABORAL

Tormenta por las palabras de Feijóo sobre el “cáncer” del absentismo y las matizaciones del PP

La frase de Alberto Núñez Feijóo calificando el absentismo laboral como un “cáncer” ha generado desde ayer una intensa tormenta política y mediática. Las noticias de este domingo recogen cómo la polémica se ha avivado tras las matizaciones de Borja Sémper, portavoz del PP, que ha pedido “cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones” y ha tratado de contextualizar las palabras de su líder. La discusión se conecta con el debate sobre productividad, condiciones de trabajo y la evolución del mercado laboral, y se enmarca además en la crítica del propio Feijóo al aumento del absentismo como problema estructural para la economía española. Tertulias, columnas y mensajes en redes sociales han convertido el término en uno de los más repetidos en las últimas horas, confrontando visiones sobre cuál es la raíz del fenómeno y cómo abordarlo sin estigmatizar a trabajadores enfermos o en situaciones vulnerables.

7. POLÍTICA · CORRUPCIÓN

La UCO vincula al expresidente de Correos con las “cloacas” del PSOE y dispara las sospechas

El caso Correos se ha cruzado este fin de semana con la narrativa de las “cloacas del Estado” y la financiación del PSOE, generando un intenso ruido político. La cobertura informativa de hoy destaca que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula al expresidente de la compañía pública con esas supuestas cloacas y sostiene que ofreció un cargo a Leire Díez en ese contexto. Paralelamente, otros medios hablan de que el PSOE se prepara ya para una posible imputación por financiación ilegal ante nuevas pruebas aportadas por el empresario Aldama. Estas revelaciones, conocidas entre ayer y la madrugada, alimentan sospechas sobre la gestión de las empresas públicas, la relación entre poder político y estructuras parapoliciales, y el alcance de las investigaciones en curso. El asunto se ha instalado en las portadas digitales y se espera que genere nuevas reacciones de partidos y dirigentes durante el día de hoy.

8. CULTURA · OBITUARIO

Muere Bonnie Tyler a los 75 años y España despide a un icono del pop-rock

La música también irrumpe en el debate público con una noticia que mezcla nostalgia y homenaje: la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años, comunicada en las últimas horas. La cantante galesa, voz de clásicos del pop-rock de los años 80, tiene una sólida vinculación emocional con varias generaciones de españoles a través de sus grandes éxitos, presencia constante en radios, karaokes y programas musicales. Desde anoche, informativos y webs culturales repasan su trayectoria, sus visitas a España y el impacto de temas que forman parte del imaginario colectivo. Las redes se han llenado de vídeos, letras recordadas y mensajes de despedida, mientras algunos artistas españoles comparten anécdotas de conciertos y colaboraciones. En pleno verano, la muerte de Tyler añade un tono melancólico a la conversación del día y se une a la reflexión sobre el legado de la música de los 80 en la cultura popular.

9. SOCIEDAD · MEDIO AMBIENTE

Incendio estabilizado en Guimerà (Lleida) y desconfinados 21.000 vecinos

Los incendios forestales vuelven a asomar en la agenda informativa de agosto con el caso de Guimerà, en Lleida. Las últimas noticias difundidas entre ayer y primeras horas de hoy señalan que los Bombers dan por estabilizado el fuego y han procedido a desconfinar a unos 21.000 vecinos afectados por las llamas y el humo. La evolución favorable del incendio se suma a un verano marcado por la alerta constante en varias zonas del interior y la costa mediterránea, donde las altas temperaturas y la sequía elevan el riesgo. El operativo desplegado y la decisión de levantar los confinamientos han sido seguidas en directo por la prensa regional y nacional, mientras los vecinos relatan el impacto de las horas de máxima tensión. El caso alimenta el debate sobre prevención, gestión forestal y coordinación entre administraciones en plena temporada alta de desplazamientos, coincidiendo con el cierre de la segunda fase de la operación verano de la DGT.

10. ECONOMÍA · ENERGÍA · INTERNACIONAL

Estados Unidos retira la autorización a las ventas de petróleo de Irán y se agita el tablero energético

En el frente internacional con impacto económico en España, las últimas informaciones apuntan a una decisión clave de Estados Unidos: la retirada de la autorización a las ventas de petróleo de Irán como respuesta a los ataques en el estrecho de Ormuz. La noticia, recogida ayer y ampliada en la madrugada de hoy por agencias y medios económicos, reabre la preocupación por la estabilidad del suministro energético y los precios del crudo. España sigue muy atenta a cualquier movimiento que afecte al mercado global de hidrocarburos, en un momento de elevada sensibilidad por la inflación y el coste de la vida. Analistas explican que la medida puede tensar aún más las relaciones en Oriente Medio y añadir presión sobre la UE para diversificar fuentes y reforzar la transición energética, mientras los mercados empiezan a descontar el escenario de mayor volatilidad. La política exterior estadounidense se cuela así en el debate económico y geopolítico español de este domingo.