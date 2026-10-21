La censora ‘Tele Pedro’ corta de raíz el mitin de Santiago Abascal en cuanto carga contra Sánchez

Se les ve el plumero.

La retransmisión en directo del mitin de precampaña de Santiago Abascal en Ponferrada (León) sufrió un corte repentino por parte de TVE justo en el momento más intenso del discurso.

Los censores de la televisión pública actuaron de forma inmediata cuando el líder de VOX cargaba contra las prácticas del presidente del Gobierno. El presentador ofreció después una explicación que el autor del mensaje califica de aún más patética que la propia interrupción.

El líder de @vox_es @Santi_ABASCAL arremete desde Ponferrada (León) contra las prácticas totalitarias de Pedro Sánchez y cuando más encendido está el discurso del líder de la formación de la calle Bambú (Madrid) llegan los censores de 'Tele Pedro', es decir TVE, y cortan el… pic.twitter.com/2t6zDAPtbm — Luis Rioja (@miescano351) October 21, 2026

El momento del corte

El mitin se celebraba en la tarde-noche del 20 de octubre de 2026 en la localidad leonesa de Ponferrada y formaba parte de la precampaña de VOX.

En el momento de la conexión, Santiago Abascal estaba sacudiendo estopa al inquilino de La Moncloa por sus palabras sobre que él, después del 29 de noviembre de 2026, fecha de las eleccions generales, gobernaría de una u otra manera:

Señor Sánchez, ¿qué nos quiere decir a los españoles? ¿Qué es eso de que va a gobernar de una manera o de otra? Imaginaos que yo viniera a esta tribuna, a este atril, y dijera, no os preocupéis, el día 29 de noviembre vamos a gobernar de una manera o de otra. ¿Dónde estarían mis palabras? En todos los titulares de los medios de comunicación, diciendo el avance…

En ese momento, de manera intempestiva, se cortó la conexión con el acto de VOX y el presentador, más pillado que otra cosa, solo acertó a balbucear una excusa de mal pagador: