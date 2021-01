La certera campaña de VOX contra Sánchez e Iglesias por la feroz subida de la luz en plena ola de frío

Explica este 8 de enero de 2021 Juan Velarde, como siempre con gran acierto, en Periodista Digital, que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no aplican una máxima bíblica ni por equivocación.

La última que les ha explotado en la cara a Pedrito y Pablito es la del recibo de la luz:

En cuatro puntos, los del partido verde señalan la problemática y proponen soluciones. El último de ellos explica que:

En la misma línea, varios líderes del partido, como Santiago Abascal, Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros, secundaron la campaña de su partido publicando mensajes directamente al mentón de Sánchez e Iglesias:

Ahora que el gobierno ha subido un 27% la factura de luz y un 22% la factura del gas, me acuerdo de cuando me contestaba la Ministra de Hacienda, “esta pregunta, creo que es la cuarta vez que me la hace… no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora.” pic.twitter.com/tAugs4UxHN

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) January 8, 2021