La descacharrante reacción de unas nutrias cuando Frank Cuesta les grita que viene Pedro Sánchez

El momentazo es para verlo y echarse unas buenas risas.

Más aún después del tremendo susto que se llevó con un ciervo poco amigable que a punto estuvo de hacerle una buena avería al aventurero.

Frank Cuesta quiso compartir en sus redes sociales, aparte del incidente con ese animal de su santuario, otro vídeo en el que espanta a unas nutrias de una manera la mar de divertida.

El herpetólogo le grita lo siguiente a esas nutrias:

Los animales, ni cortos ni perezosos huyeron como alma que lleva el diablo al escuchar el nombre del inquilino de La Moncloa.

Sin embargo, no todo fueron risas.

Frank Cuesta pasó un momento más que complicado después de sufrir las embestidas de uno de los animales de su santuario de Tailandia, concretamente un ciervo.

El aventurero salía del agua cuando el ciervo ‘Perrito‘ comenzó a atacarle de una forma brutal, clavándole las astas, arremetiendo y empotrándole contra un talud cercano.

El herpetólogo, en conversación con varios medios, dio detalles sobre lo sucedido:

He recibido un ataque de Perrito, me he cosido, porque tengo una herida bastante profunda y heridas por todo el cuerpo. Por suerte me encuentro más o menos bien. Estas cosas pasan, estoy apaleado, estoy con el susto, porque es una situación a vida o muerte. A veces la naturaleza es así, dura, jodida. Perrito pesa más de 200 kilos y con unas astas que te pueden matar. He tenido que sacarme un asta de las costillas, porque me ha hecho un agujero. A mí me adora, pero tiene sus reacciones, sus días y siempre hay que tener cuidado con los animales.