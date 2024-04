Cayetana Álvarez de Toledo desgrana en dos soberbios minutos las atrocidades que esconde la ley de amnistía de Sánchez

Clara y contundente.

En menos de dos minutos, Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del PP en el Congreso de los Diputados, pone negro sobre blanco todas las atrocidades que conlleva la ley de amnistía que el Gobierno Sánchez pretende colar a martillazos.

La política conservadora, en Negocios TV, en el espacio ‘Money & Markets‘, presentado por Daniel Lacalle, dejó patente que lo que está haciendo el PSOE es un proceso de desguace del Estado:

Subrayó que la amnistía que pretende conceder este Gobierno es por puros intereses crematísticos:

La amnistía es varias cosas. La amnistía, para empezar, es una transacción corrupta sin precedentes. Yo me canso de pedirle al señor Bolaños que cite un solo precedente de una amnistía en la que políticos borran delitos a otros políticos a cambio del poder. Es decir, una amnistía concebida no como medida de gracia, sino como moneda de cambio. Eso no existe en ninguna nación democrática.