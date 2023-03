La «tormentosa» advertencia de Pérez-Reverte a la RAE por la ‘guerra de la tilde’ dentro de la Academia

Luego de trece años, la Real Academia Española (RAE) anunció el pasado jueves, 2 de marzo de 2023, que devolvía la tilde al adverbio ‘sólo’, así como a los pronombres demostrativos ‘éste’, ‘ése’ y ‘aquél’.

La medida era reclamada desde hace años por muchos académicos y escritores, entre ellos, Arturo Pérez-Reverte. Este tema ha generado un auténtico cisma al interno de la RAE. Tanto, que pese a haber restaurado el acento a las palabras para evitar confusiones, hay muchos que no están de acuerdo con esta medida.

Entre este grupo se encontraría el director del departamento de Español al día de la RAE, que cuyo equipo maneja la cuenta de Twitter @RAEinforma, que sirve como servicio de consultas en línea de la institución.

Tanto, que desde el perfil se publicó que pese a la resolución de devolver el acento a estas palabras, en verdad nada cambiaba, pues solo quedaba «a juicio del que escribe» el colocar la tilde o no, e incluso estima que «lo más aconsejable» es no hacerlo.

«Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad

2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad.

Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como «Sólo vino Ana a la fiesta», será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación.

La norma deja abierta la posibilidad de que no se tilden nunca ni el adverbio «solo» ni los pronombres demostrativos, que es la opción más aconsejable».

#RAEconsultas 2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir «a juicio del que escribe», no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad. +

