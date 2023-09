Diego Camacho: «El PSOE actual se ha abrazado a Sánchez, al comunismo y la agenda 2030»

Alto y claro.

El coronel retirado Diego Camacho se muestra tajante ante la actitud pastueña de determinados dirigentes de la derecha.

En esta entrevista con Eurico Campano en ‘La Retaguardia‘ de Periodista Digital, el militar cree que a los conservadores les falta energía y creerse que tienen las mismas armas que la izquierda para imponer su mensaje.

Para Camacho, el problema es que mientras en la acera progre se tiene claro cuál es el doble objetivo, mandar y que la derecha se debilite en la oposición, las formaciones de centroderecha no parecen, salvo excepciones, estar dispuestas a batirse el cobre por el triunfo:

Si un grupo no tiene voluntad de vencer y está lleno de complejos es muy difícil que se alce con la victoria. Me preocupa que en la derecha solo se vea a alguna persona con ideas claras de resistencia y de defensa de la Constitución y de la unidad de España. Es a Santiago Abascal a quien más se le nota. Al señor Feijóo, en cambio, yo no le veo por la labor.